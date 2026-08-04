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雲林21位國寶級藝師同台獻藝 「神工傳藝」近80件珍品一次看

聯合報／ 記者陳雅玲／雲林即時報導
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展，今年集結21位無形文化資產保存者及保存團體，展出近80件工藝珍品，副縣長陳璧君並頒發證書給新登錄保存者林忠輝、詹文生、吳現山及吳鳳珠，肯定他們長年投入文化傳承。

雲林縣目前已登錄38項無形文化資產及12項文化資產保存技術，共有53位保存者，今年特展以「藝蘊尋常」為主題，將散落於日常生活中的工藝與民俗文化重新串聯，讓民眾重新認識傳統技藝背後的文化價值，今天開展，副議長蔡咏鍀、縣議員李明哲及黃美瑤等人與會。

陳璧君表示，雲林是宗教文化重鎮，從廟宇彩繪、交趾陶、神像雕刻、燈籠製作，到藝閣、龍獅陣頭等，都凝聚著藝師數十年的功力與地方共同記憶，「神工傳藝」已成為雲林推廣無形文化資產的重要品牌，不僅讓保存者被更多人看見，也讓傳統文化持續扎根。

文化觀光處長謝明璇表示，今年策展突破以往單純展示作品的方式，特別加入鑿刀、畫筆等藝師日常使用工具，引導民眾從欣賞作品延伸至理解製作工序，認識每件作品背後的技藝與匠心。

展覽期間也規畫4場「走入保存者的技藝現場」體驗課程，包括黃厚銘的手工獅頭彩繪、洪平順藝生黃鴻仁的傳統建築彩繪、丁宗華木雕工藝及林朝金漆線工藝等，由藝師親自帶領民眾走進工坊，透過實際操作與導覽，感受傳統工藝的魅力。

謝明璇指出，今年共有5項新登錄文化資產保存者及團體首度參展，包括傳統工藝「粧佛」保存者林忠輝、文化資產保存技術「小木作技術」保存者詹文生、傳統表演藝術「車鼓陣」保存者吳現山與吳鳳珠，以及民俗「龍陣」北港新龍團。其中林忠輝、詹文生、吳現山及吳鳳珠今天完成授證，「北港武財公扶鸞儀典」及「龍陣」則將依民俗慣例，另擇期於儀典現場辦理授證。

文化觀光處表示，「2026神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」即日起展出至8月11日，邀請民眾透過作品、工具展示及體驗課程，近距離感受雲林無形文化資產的深厚底蘊與匠師精神。

雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展，副縣長陳璧君（左）、文化觀光處長謝明璇（右）頒發證書給文化資產保存技術「小木作技術」保存者詹文生。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展，副縣長陳璧君（左）、文化觀光處長謝明璇（右）頒發證書給文化資產保存技術「小木作技術」保存者詹文生。記者陳雅玲／攝影

雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影

雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影
雲林縣「神工傳藝－雲林無形文化資產保存者特展」邁入第4屆，今天在雲林縣文化觀光處展覽廳開展。記者陳雅玲／攝影

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