台南問題苦茶油曾混2批油 嘉市抽驗源發庫存追查超標來源

台南問題苦茶油追查到嘉義市源發製油工廠，嘉義市衛生局今天進廠稽查發現，源發供應台南業者的126公斤苦茶油分屬2批，一批自行製造、一批向台北市某公司購入，但台南業者將2批油混合後製成產品，究竟哪批油出問題目前無法判定。嘉市衛生局已抽驗源發現存的台北公司進貨批次，待結果進一步釐清來源。

台南市東山區聚興製油工廠販售的「東山苦茶油」，經台南市衛生局7月23日抽驗，檢出苯駢芘2.1 μg/kg，超過限量標準2.0 μg/kg。嘉市衛生局今天獲報後，立即派員會同政風人員前往源發製油工廠稽查。

衛生局調查，聚興製油工廠分別於2025年9月22日、今年3月30日向源發購買苦茶油，合計7桶、共126公斤，每桶18公斤，再分裝販售。其中2025年9月22日售出的苦茶油為源發自行製造，目前廠內已無庫存；今年3月30日售出的苦茶油，則是源發今年1月27日向台北市某公司購入後轉售，目前廠內尚有約20公斤庫存。

嘉市衛生局表示，進一步向台南方面了解，聚興製油工廠將2025年及今年購入的苦茶油混合後製成產品，台南抽驗的是混合後成品，因此目前無法確認苯駢芘超標究竟來自去年源發自製批次，或今年由台北公司供應的批次。

至於台北市某公司名稱為何尚未公布？衛生局表示，目前尚無法確認該公司供應的苦茶油有問題，因此必須等待檢驗結果。嘉市衛生局今天已針對源發今年1月27日向台北公司進貨的批次現場抽驗，如果確認有問題，才會進一步公布相關資訊及追查。

嘉市衛生局表示，「源發」是一家商行，除了販售油品，本身也有製造油品，業者主要登錄麻油、香油等產品。此次稽查發現，業者未在食品追溯追蹤系統「非追不可」申報苦茶油相關資料，已責令限期改正。

目前源發廠內約20公斤相關苦茶油已預防性停售，衛生局並追查2批次下游流向，通知下游暫停販售。因應近期苦茶油事件，嘉市衛生局另擴大市售苦茶油抽驗，連同本案共4件，檢測苯(a)駢芘等4項PAHs，結果出爐後將公布。

衛生局提醒，曾向源發購買相關苦茶油的消費者應先暫停食用，並儘速向原購買通路辦理退貨。