高雄新冠疫情拉警報 門急診暴增逾8成、累計48例7死

新冠疫情再度拉警報，高雄疫情明顯升溫，衛生局今天公布最新統計，第30周（7月26日至8月1日）新冠門急診就診人次暴增至2850人，較前一週增加84.6%，累計已有48例重症、7人死亡，死者全數為65歲以上長者，且僅1人曾接種本季新冠疫苗。

隨著疫情升溫，疫苗接種需求也快速攀升，近一周接種人數暴增5倍，但全市疫苗庫存僅剩1萬餘劑，衛生局呼籲符合資格民眾盡快接種，以免錯失保護力。

衛生局指出，高雄截至目前累計48例新冠併發重症，其中7例死亡，死亡個案皆為65歲以上長者，反映高齡族群仍是疫情衝擊最嚴重的一群。

目前高雄65歲以上長者疫苗接種率僅25.8%，仍有近四分之三長者處於保護力不足狀態，若本身有慢性疾病，更應儘速完成接種，以降低重症及死亡風險。

疫情升溫也帶動疫苗施打潮。衛生局表示，最近一周共有5940人接種新冠疫苗，是前一週的5倍，但目前全市疫苗庫存僅剩1萬餘劑。

配合中央政策，新冠疫苗全民接種延長至9月28日，自去年10月1日起滿6個月以上、尚未接種本季疫苗者皆符合資格，尤其經常搭乘大眾運輸、出入人潮密集場所，或近期有出國規畫民眾，更應把握最後接種機會，也能降低將病毒帶回家中、傳染高齡親友風險。

衛生局提醒，疫苗接種後約需2周才能建立足夠保護力，除接種疫苗外，民眾仍應落實自主防疫，進入醫療院所、長照及幼托機構，或搭乘大眾運輸、處於密閉或擁擠場所時，建議佩戴口罩，並養成勤洗手、落實咳嗽禮節等防疫習慣，以降低感染及傳播風險。

高雄市公費新貫疫苗僅剩1萬劑。圖／高雄市衛生局提供