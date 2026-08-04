吃完早餐就想睡？營養師點名3組合像「台式安眠藥」 一堆人天天吃

不少人早餐習慣買蔥抓餅、鐵板麵或飯糰，再搭配一杯奶茶，但吃完卻愈來愈想睡。營養師李婉萍提醒，這類「高精緻澱粉＋含糖飲料」組合，堪稱天然又合法的「台式安眠藥」，容易讓人上午猛打哈欠、開會沒精神，甚至下午又開始嘴饞想吃甜食。

李婉萍在臉書發文表示，很多人認為早餐有吃、有吃飽就好，其實若早餐搭配不對，反而可能讓精神越來越差。她點名，蔥抓餅、鐵板麵、飯糰配奶茶，是不少台灣人常見的早餐組合，但高精緻澱粉搭配含糖飲料，容易讓人餐後昏昏欲睡，影響一整天的精神狀態。

她指出，問題並非這些早餐完全不能吃，而是缺少了一項關鍵營養素──蛋白質。只要適當補充蛋白質，就有助於讓早餐吃得更均衡，也較不容易出現餐後疲倦的情況。

李婉萍建議，早餐至少搭配一份蛋白質，例如雞蛋、無糖豆漿、鮮奶或肉類。若吃飯糰，可改選紫米飯糰，並搭配蛋、豆干或鮪魚等餡料；若選擇鐵板麵，記得加顆蛋，飲料則建議把奶茶改成鮮奶茶或無糖飲品。

至於喜歡吃蔥抓餅的人，也不要只點原味，可加蛋或加肉增加蛋白質，飲料則優先選擇無糖豆漿、鮮奶或無糖茶。李婉萍提醒，早餐不只是填飽肚子，更重要的是吃對營養，才能維持一整天的活力與精神。