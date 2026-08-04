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靠高工時＋休息日出勤維持營運 台鐵電務處每年平均加班時數近39天

聯合報／ 記者孟嘉美／台北即時報導
台鐵公司核心技術單位平均加班情形。圖／截自審計部2025年度中央總決算附屬單位決算及綜計表審核報告。
台鐵公司核心技術單位平均加班情形。圖／截自審計部2025年度中央總決算附屬單位決算及綜計表審核報告。

台鐵公司化後人力始終沒能補齊，審計部決算審核報告更指出，台鐵核心技術人力缺口及留才問題遲遲未能改善，導致部分單位長期以「高工時」及「加班」支應營運需求，且仰賴員工休息日出勤來維持鐵路運作。長時間下來，一線人員不堪高強度工作狀態，紛紛離職，形成負面循環。

台鐵公司為依行政院台鐵總體檢報告建議，加強整合設備維修與營運需求，於去年2月訂定第二階段組織調整工作計畫，並成立專案小組推動。

但審計部公布2025年審計報告卻指出，台鐵原先預計於去年10月訂定調整內容、今年1月提報董事會核定，卻直到今年4月仍未見下文。

不僅組織調整卡關，審計報告還指出，2023年至2025年間台鐵機務處、工務處、電務處及專案工程處等「核心技術單位」加班情形嚴重。

報告顯示，機務處平均加班時數亦呈現逐年增加趨勢。電務處「平均每人加班時數」更是連續3年高居核心技術單位之冠，分別為291.34小時、322.47小時及314.93小時。3年平均達309.58小時，若以每天8小時的正常工時計算，等於電務處員工每年多上了38.7天的班，也就是說每人每年多做約一個多月的全職工作。

此外，機務處及專案工程處2025年休息日加班佔比分別高達38.7%及65.86%。各核心技術單位下轄各段加班負荷情形集中於七堵及高雄機務段、高雄及嘉義工務段等第一線維修單位，顯示核心技術單位長期以「高工時」及「加班」支應營運需求，且部分單位業務運作仰賴休息日出勤維持，人力負荷沈重且配置失衡。

報告表示，長期下來核心技術單位難免出現出走潮，機務處及工務處離職人員平均年資僅4年4個月、電務處僅4年8個月，部分基層單位更低於3年，其中以新竹電力段2年5個月最低。

台鐵回應，二階段組織調整仍持續規畫辦理。為改善單位加班負荷沈重情形，將持續補充基層人力、分擔第一線工作負荷，並合理分配工作、優化人員排班及工作流程，以減少人員加班負荷。

台鐵強調，核心技術人力缺口及留才，已持續辦理人員招募作業，及修正新進人員真是規範提升選才彈性，並持續改善員工薪資福利待遇。

但同樣是軌道運輸業，台灣高鐵為迎新車，開缺45名駕駛，月薪含津貼上看8萬。對照台鐵駕駛，新進從業人員司機薪水落點5萬6左右，資位司機則透露，得做到第8年，薪水才有機會追平高鐵新進人員起薪。

台鐵不具名人士透露，台鐵薪資待遇與高鐵相差甚大，加上台鐵車種多樣、自動化程度不及高鐵、公司化有諸多政策配合導致的虧損等問題，如此勞動環境與高鐵形成強烈對比。台鐵恐怕得深刻思考具體該怎麼做，才能避免讓人才流失成為營運隱患。

台鐵 工時 台鐵公司化

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