把廢棄物變成資源 彭啓明：循環經濟不能只靠做功德

環境部資源循環署今天在慈濟大學舉辦「循環雙法推動說明會」，環境部長彭啓明到場與花蓮地方產業、公協會及民眾面對面交流。他表示，推動資源循環推動法與廢棄物清理法修法，就是希望改變過去「製造、使用、丟棄」的模式，讓資源可以持續循環利用。

彭啓明表示，循環雙法歷經10年研議才完成修法，後續還有超過百項子法需要訂定，因此特別到各地舉辦說明會，希望在法規上路前廣納各界意見。

彭啓明指出，過去大家談資源回收，往往是出於環保理念或善心，但資源循環不能只靠「做功德」，他以慈濟長年推動回收工作為例指出，每個人每天都還是會製造垃圾，因此更重要的是從產品設計、生產、消費到回收再利用，建立完整循環機制，才能真正達到永續。

他說，目前台灣廢棄物處理壓力仍然很大，許多縣市仰賴焚化爐處理垃圾，但焚化後仍會產生飛灰、底渣等問題需要後續處置。以花蓮為例，若沒有台泥協助處理廢棄物，地方面臨的壓力將更大，因此如何從源頭減量並提升再利用率，是未來的重要課題。

談到花蓮近年的災害經驗，彭啓明特別提及馬太鞍溪災後處理工作，他說，當時光是土砂與各類廢棄物混雜的處理量就高達70萬噸，相關工作由環境部及地方單位共同承擔，讓第一線人員相當頭痛，這也凸顯循環經濟的重要性，未來應思考如何讓這些被視為廢棄物的材料獲得更好的再利用機會。

彭啓明表示，循環經濟不只是環保議題，也是一門產業，從手機裡的鋰電池、電子產品中的稀貴金屬，到畜牧業產生的豬糞尿、民眾每天產生的廚餘，甚至農業廢棄物，都蘊含再利用價值，如豬糞尿可透過處理轉化為沼氣發電，農業剩餘資材也能製成生物炭回到農地利用。

彭啓明指出，過去社會常把焚化爐、掩埋場視為嫌惡設施，但實際上人人都會產生垃圾，不可能只要求政府或環保單位處理，未來希望透過循環雙法，逐步改變社會觀念，把廢棄物視為資源，而非單純的負擔。