登革熱疫情升溫 境外移入病例破百、柬埔寨交流團一行3人爆群聚

鄰近亞洲國家登革熱疫情持續升溫，影響國內今年登革熱境外移入病例已突破百例。疾管署表示，上周新增8例境外移入病例，包括一起赴柬埔寨交流活動的3人群聚事件。暑假旅遊旺季期間，民眾出國感染登革熱風險明顯增加，返國後若出現發燒、頭痛、肌肉痠痛或紅疹等症狀，應盡速就醫並主動告知旅遊史。

疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，7月28日至8月3日新增8例登革熱境外移入病例，其中3例為一起柬埔寨境外群聚感染事件。該起群聚個案年齡介於10多歲至30多歲，2男1女，今年7月中旬一同赴柬埔寨進行交流活動，7月下旬返國後陸續出現發燒、頭痛、惡心、肌肉痛、後眼窩痛等症狀就醫確診。相關衛生單位已就個案居住地與活動地展開孳生源清除、化學防治等相關防治工作，並針對同團成員健康追蹤，預計監測至8月6日。

郭宏偉指出，今年截至目前累計111例登革熱確定病例，其中7例本土病例，居住地均為高雄市。另104例境外移入，均自東南亞及南亞國家移入，以印尼24例最多，其次越南23例及馬爾地夫15例等9個國家。今年登革熱疫情雖低於2023年至2025年同期，但境外移入個案持續增加，顯示國際疫情仍具威脅。

從全球疫情來看，今年截至6月底已累計超過158萬例登革熱病例，主要集中於美洲地區。亞洲疫情也持續升溫，包括斯里蘭卡、越南、馬來西亞、柬埔寨、寮國及孟加拉等國病例數均高於去年同期，其中斯里蘭卡疫情最為嚴峻，柬埔寨病例亦快速攀升，已成為國人旅遊須特別留意的高風險地區。

疾管署發言人林明誠提醒，暑假是民眾出國旅遊高峰，前往登革熱流行地區時，應做好防蚊措施，包括穿著淺色長袖衣褲、使用含DEET、Picaridin或IR3535等有效防蚊藥劑，並盡量避免在病媒蚊活躍的清晨及黃昏時段於戶外長時間停留。

林明誠表示，近期高溫及午後雷陣雨頻繁，積水容器容易成為病媒蚊孳生溫床。疾管署呼籲民眾持續落實「巡、倒、清、刷」四大防疫原則，定期巡查居家環境，清除積水容器、倒除積水、清理環境並刷洗容器內壁，從源頭杜絕病媒蚊孳生。