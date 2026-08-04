新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

國內新冠疫情持續升溫，已進入流行期且仍呈快速上升趨勢。疾管署公布最新監測資料顯示，第30周（7月26日至8月1日）全國新冠門、急診就診人次達1萬8990人，較前一周1萬863人增加74.8%，顯示疫情快速擴大。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周有216人因新冠住院，重症及住院人數同步攀升，高風險族群不可掉以輕心。

郭宏偉指出，7月28日至8月3日新增62例新冠本土重症及3例死亡個案。自去年10月起，國內已累計265例新冠本土重症，其中28人死亡。分析重症個案發現，65歲以上長者占74%，具有慢性病史者占85.3%。其中，高達89.1%的重症患者未接種本季新冠疫苗，顯示疫苗對預防重症仍具有重要保護效果。

從全球疫情來看，新冠病毒仍持續流行。近期全球陽性率呈現上升趨勢，美洲與歐洲疫情自低點略為回升，東南亞及西太平洋地區則維持高原期。中國、美國以及英國疫情仍持續增加，日本、香港及泰國則已出現單周下降趨勢。目前全球主要流行病毒株仍以NB.1.8.1、XFG及JN.1為主，病毒持續演化，各國仍密切監測新興變異株傳播情形。

除了疫情升溫外，病毒株變化也受到關注。世界衛生組織自7月27日起，將病毒株PQ.16.1.1自原本的NB.1.8.1譜系中獨立列出，代表此一新興變異株已受到國際監測。目前國內近四周流行病毒株也以PQ.16.1.1為主，臨床症狀與多數上呼吸道感染相似，包括如刀割的喉嚨痛、久咳不癒、流鼻水、發燒及疲倦等，少數患者伴隨腸胃道不適。

郭宏偉表示，PQ.16.1.1屬於NB.1.8.1的衍生子代，目前臨床資料仍有限，雖然可能具有一定程度的免疫逃脫能力，但世界衛生組織評估，現有新冠疫苗對於預防重症、住院及死亡仍可提供相當程度的保護力，因此民眾無須過度恐慌，符合資格者仍應盡速完成疫苗接種。

疾管署防疫醫師林詠青提醒，目前疫情仍處上升階段，65歲以上長者、慢性病患者、免疫功能低下者及孕婦等高風險族群，一旦出現發燒、咳嗽、喉嚨痛、全身痠痛等疑似症狀，應儘速就醫評估，必要時及早使用抗病毒藥物，以降低重症風險。

疾管署發言人林明誠表示，截至今年8月2日，本季新冠疫苗接種累計約177.2萬人次，65歲以上長者接種率分別為第1劑21.12%、第2劑0.78%。國內新冠疫苗庫存尚約16.5萬劑，已於今年7月30日撥配8萬550劑予各縣市提供民眾接種，預計8月6日依各縣市需求再配送約4.5萬劑，有接種需求民眾，擴大接種措施延長至今年9月28日止。