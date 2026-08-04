修了4年總算完工 南投觀音瀑布8月11日重新開放

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，且位居台14縣埔霧公路旁，吸引民眾遊憩踏青，也常有居民運動健行。唯其步道4年前因豪雨致災後封閉，縣府整修多年，下周二（11日）將重新開放，入園免費，開放時間上午9時至下午5時。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛霧社的重要道路，沿線有觀音、彩蝶及夢谷瀑布，景致優美，享「埔霧三瀑」美譽；其中，觀音瀑布共有3層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，為三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

但因觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，2022年3、4月遭豪大雨侵襲，造成步道沿途多處邊坡土石崩塌或倒木，設施損壞，遊客安全也堪慮，縣府為此封閉園區進行整修改善，不料施工期間因天災頻仍，導致工程延宕，近期總算傳出將重新開放。

縣府表示，觀音瀑布園區分兩期進行整修工程，整修項目涵蓋步道邊坡、落石防護網工程，更施設景觀樓梯塔替代步道，未來若有地震、颱風等災害發生，將可避開危險路段，同步增設觀景平台與廁所，並針對其聯外交通通盤改善。

由於，從停車場到瀑布園區入口，必須橫越台14線埔霧公路，但該路線為交通要道，車流量大，公路局為此已改善斑馬線、交通號誌等，警方也將不定時機動測速取締，未來視周邊人潮車流再評估設置固定式測速照相桿，確保遊客安全。

觀光處表示，觀音瀑布園區整修已完竣，預計8月11日重新開放，園區採委外經營管理，雖於入口設有柵欄，但入園免費，目前管制開放時間為上午9時至下午5時，但考量當地民眾有晨運健行需求，後續將研議延長開放時間。