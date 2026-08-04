快訊

世界知名登山家雪崩罹難！輝煌與爭議的攀登人生

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

紅葉蛋糕插旗台中社群瘋議！店租曝光「一坪只900元」

聽新聞
0:00 / 0:00

修了4年總算完工 南投觀音瀑布8月11日重新開放

聯合報／ 記者賴香珊／南投即時報導
南投埔里觀音瀑布共有3層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，是「埔霧三瀑」之首。圖／南投縣政府提供
南投埔里觀音瀑布共有3層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，是「埔霧三瀑」之首。圖／南投縣政府提供

南投埔里觀音瀑布是「埔霧三瀑」之首，且位居台14縣埔霧公路旁，吸引民眾遊憩踏青，也常有居民運動健行。唯其步道4年前因豪雨致災後封閉，縣府整修多年，下周二（11日）將重新開放，入園免費，開放時間上午9時至下午5時。

台14線埔霧公路是往返埔里、仁愛霧社的重要道路，沿線有觀音、彩蝶及夢谷瀑布，景致優美，享「埔霧三瀑」美譽；其中，觀音瀑布共有3層，最上層落差達60公尺，水勢壯闊磅礡，為三瀑之首，常有民眾踏青健行，是當地人氣景點。

但因觀音瀑布周邊地質敏感脆弱，2022年3、4月遭豪大雨侵襲，造成步道沿途多處邊坡土石崩塌或倒木，設施損壞，遊客安全也堪慮，縣府為此封閉園區進行整修改善，不料施工期間因天災頻仍，導致工程延宕，近期總算傳出將重新開放。

縣府表示，觀音瀑布園區分兩期進行整修工程，整修項目涵蓋步道邊坡、落石防護網工程，更施設景觀樓梯塔替代步道，未來若有地震、颱風等災害發生，將可避開危險路段，同步增設觀景平台與廁所，並針對其聯外交通通盤改善。

由於，從停車場到瀑布園區入口，必須橫越台14線埔霧公路，但該路線為交通要道，車流量大，公路局為此已改善斑馬線、交通號誌等，警方也將不定時機動測速取締，未來視周邊人潮車流再評估設置固定式測速照相桿，確保遊客安全。

觀光處表示，觀音瀑布園區整修已完竣，預計8月11日重新開放，園區採委外經營管理，雖於入口設有柵欄，但入園免費，目前管制開放時間為上午9時至下午5時，但考量當地民眾有晨運健行需求，後續將研議延長開放時間。

南投埔里觀音瀑布因豪雨致災後封閉，縣府整修多年，８月11日將重新開放，入園免費。圖／南投縣政府提供
南投埔里觀音瀑布因豪雨致災後封閉，縣府整修多年，８月11日將重新開放，入園免費。圖／南投縣政府提供

南投 觀音 瀑布

延伸閱讀

日治時期全亞洲最大選煉廠！水湳洞「十三層遺址」 成九份觀光景點

故宮「龍藏經」特展第2檔8日登場 加開夜間場、禁止拍照攝影

歷經抗爭…彰化打鐵厝產業園區今動工 拚明年底完工帶22億元年產值

台積電效應帶旺嘉義 縣治拚增停車場、中埔水上爭取社宅

相關新聞

新冠單周新增62重症、就診暴增74.8%創新高 PQ.16.1.1成主流株

國內新冠疫情持續升溫，已進入流行期且仍呈快速上升趨勢。疾管署公布最新監測資料顯示，第30周（7月26日至8月1日）全國新冠門、急診就診人次達1萬8990人，較前一周1萬863人增加74.8%，顯示疫情快速擴大。疾管署疫情中心主任郭宏偉表示，上周有216人因新冠住院，重症及住院人數同步攀升，高風險族群不可掉以輕心。

托嬰、托幼「二段式托育」逾7成民眾困擾 被迫孩子3歲前再請育嬰假

我國托育及托嬰政策由不同部會主管，衛福部主責0至2歲托嬰相關事務，3至6歲幼兒園則由教育部主管。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路調查，發現「兩段式托育」讓高達7成民眾感到困擾，民眾認為空窗期恐導致家長，尤其母親被迫中斷職涯，其次認為孩子需重新適應環境，呼籲政府整合托嬰、托幼政策。

一票人都忽略！手洗內褲可能更髒 婦科診所：2細節沒注意容易陰道炎

不少女性習慣在洗澡時順手清洗內褲，認為手洗比直接丟進洗衣機更乾淨。近日一名女網友好奇詢問，若內褲沾有分泌物，放置2至3天後才和其他衣物一起機洗，是否還能徹底洗淨，引發大批網友討論。婦產科診所的小編提醒，分泌物放久後可能乾燥、硬化，不僅增加清潔難度，也容易滋生細菌與黴菌，建議內褲最好當天清洗，且務必要把洗劑沖乾淨和徹底晾乾。

東京不只撞人族！目睹日本大叔「狠踢遊客行李箱」 作家：充滿惡意

台灣民眾赴日旅遊熱潮不減，但近期在東京新宿街頭卻發生一起日本民眾針對外國旅客的惡意攻擊事件，引發討論。作家張維中在臉書分享親眼目睹的過程，當時一群拉著行李箱的海外遊客走在寬闊人行道上，其中一名女生停下腳步想拍街景，結果一名迎面而來的日本歐吉桑自己沒看路差點撞上，沒撞上後竟還回頭狠狠補上一腳用力踢向行李箱，發洩累積已久的怨恨。

觀光逆差持續擴大 學者估今年出國旅次上看2千萬

去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元，台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，觀光逆差已是不可逆的趨勢，今年上半年出境旅客突破千萬達1065萬4670人次，預估今年出國旅客可望破2000萬人次。

受刑人做的產品能買嗎？監所員工揭品質關鍵：流程很難亂來

為了讓受刑人學習一技之長或籌措犯罪被害人補償金，不少矯正機關紛紛推出自營自製產品。一名嘉義看守所員工發文，分享監所工場的運作模式，指出受刑人若進入熱門工場，每月勞作金可比一般工場高出數倍，所以都相當珍惜工作機會，不敢輕易違規。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。