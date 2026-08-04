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白海豚颱風影響 星宇明台中往返熊本、沖繩航班延誤或提前
受到白海豚颱風影響，星宇航空宣布，8月5日台中往返沖繩、熊本航班異動，共2航班、4架次將延誤或提早起飛。
中度颱風白海豚目前以每小時20公里速度，向西往琉球群島移動，近中心最大風速每秒43公尺，瞬間最大陣風每秒53公尺，七級風平均暴風半徑320公里，十級風平均暴風半徑160公里。
中央氣象署預報員林伯東表示，預計白海豚颱風周五、周六相對接近台灣，由於後方還有低壓系統影響，北方高壓將逐漸東退，白海豚有高機率會在台灣北方北轉。
因此，周五受到白海豚颱風外圍雲系影響，西半部降雨增多，北部山區、中南部近山區有局部較大雨勢；周六至下周一為颱風最接近台灣時段，北部山區有局部大雨或豪雨發生機率，北部平地、中部山區有大雨發生機率。
林伯東表示，今天各地高溫炎熱，午後局部地區有雷陣雨，山區有短延時大雨發生機率。周三、周四（5、6日）台灣附近水氣增加，午後雷陣雨更加明顯，台灣海峽對流雲系移入，中南部清晨至上午有零星降雨。
星宇航空今宣布，受颱風白海豚影響，明天台中往返沖繩、熊本航班均受影響。J312台中至沖繩航班，原訂下午4時40時起飛，將提前至下午2時10分起飛；J313沖繩至台中航班，原訂晚間8時10分起分，提前至下午5時40分起飛。
熊本航班部分，J316台中至熊本航班，原訂下午3時起飛，延後至下午4時15分起飛；J317熊本至台中航班，原訂晚間7時15分起飛，延後至晚間8時30分起飛。
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