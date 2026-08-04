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托嬰、托幼「二段式托育」逾7成民眾困擾 被迫孩子3歲前再請育嬰假

聯合報／ 記者林琮恩／台北即時報導
托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現這類「兩段式托育」讓高達7成民眾感到困擾，民眾主要困擾為空窗期恐導致家長，尤其是母親被迫中斷職涯。記者林琮恩／攝影
托育及就業政策催生聯盟近期公布網路問卷調查結果，發現這類「兩段式托育」讓高達7成民眾感到困擾，民眾主要困擾為空窗期恐導致家長，尤其是母親被迫中斷職涯。記者林琮恩／攝影

我國托育托嬰政策由不同部會主管，衛福部主責0至2歲托嬰相關事務，3至6歲幼兒園則由教育部主管。托育及就業政策催生聯盟近期公布網路調查，發現「兩段式托育」讓高達7成民眾感到困擾，民眾認為空窗期恐導致家長，尤其母親被迫中斷職涯，其次認為孩子需重新適應環境，呼籲政府整合托嬰、托幼政策。

托盟召集人王兆慶指出，民眾對國內兩段式托育習以為常，可謂「久而不問其臭」，實際調查發現，72%民眾對兩段式托育感到困擾，實務上若家長成功抽到零至2歲公托身分，成功將孩子送托，卻無法順利取得3至6歲公幼身分，導致出現空窗期。

王兆慶指出，許多家長只好在孩子3歲前「再請一次育嬰假」，且不僅大人困擾，對孩子而言，0至6歲需2度適應托育場所，民眾認為對孩子不好。

調查顯示，47.5%民眾建議「全面整合為0至6歲一段式體系」，其次為23.8%民眾認為，應「由個別園所申請試辦0到6歲一段式托育」托盟呼籲，政府應整合0至6歲托嬰、托幼服務。

王兆慶指出，以近期生育率回升的韓國為例，已從早年0至2、3至6歲切分的托育政策，逐漸整合為單一主管機關教育部，瑞典則是早已實施單一系統，瑞典孩子0至6歲只就讀一種幼兒園，期滿後再上小學就讀。

全國教保產業工會理事黃雅雪指出，家長受不了私立業者頻繁發生超收、違規收費、師生比不符等情況，許多時候家長沒辦法選擇，卻因缺乏公共化名額，只好將孩子往私立單位送，據調查，幼兒園圍觀案件中私立及準公共就占9成，也就是7成孩子被送到良莠不齊的私立機構，呼籲政府應重啟0至6歲幼托整合，撤體整頓亂象，還給教保員及孩子安全友善的環境。

托育 托嬰 育嬰假

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