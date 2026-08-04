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白海豚颱風直撲沖繩 周六「轉向關鍵點」攸關對台灣影響程度

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

關於白海豚颱風最新動態，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，傳統模式與AI模式稍有共識，雖然還是發散，差異在轉彎的時間點及位置，周六抵達日本沖繩西方（東海）時，就是轉向關鍵點了，也攸關對台灣影響程度。

此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，提醒周五至周日如有要前往沖繩地區，可能要做好航班異動、卡在那裡的心理準備。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風

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