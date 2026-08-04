聽新聞
0:00 / 0:00
白海豚颱風直撲沖繩 周六「轉向關鍵點」攸關對台灣影響程度
關於白海豚颱風最新動態，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」今天表示，傳統模式與AI模式稍有共識，雖然還是發散，差異在轉彎的時間點及位置，周六抵達日本沖繩西方（東海）時，就是轉向關鍵點了，也攸關對台灣影響程度。
此外，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，提醒周五至周日如有要前往沖繩地區，可能要做好航班異動、卡在那裡的心理準備。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
延伸閱讀
贊助廣告
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。