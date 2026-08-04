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癌症寡轉移不等於無治療機會 SBRT縮短療程、減少正常組織傷害

聯合報／ 記者張策／新北即時報導
SBRT治療前，可見肺部轉移病灶（紅框處）；右圖SBRT治療後追蹤影像顯示，紅框處原轉移病灶已無明顯影像表現。圖／亞東醫院提供
SBRT治療前，可見肺部轉移病灶（紅框處）；右圖SBRT治療後追蹤影像顯示，紅框處原轉移病灶已無明顯影像表現。圖／亞東醫院提供

衛福部健保署今年4月起擴大立體定位放射治療（SBRT）給付範圍，將肝臟及肺部寡轉移患者納入，符合適應症並通過事前審查者，可接受健保給付。亞東醫院表示，SBRT可透過影像導引精準鎖定病灶，將高劑量放射線集中照射腫瘤，減少周邊正常組織受影響，也能縮短療程、降低患者往返醫院負擔，為部分寡轉移癌友提供新的治療選擇。

亞東醫院放射腫瘤科主任謝忱希表示，「寡轉移」指癌症轉移病灶數量有限、範圍相對局限，部分患者仍可透過積極局部治療提高疾病控制機會。國際臨床試驗SABR-COMET研究顯示，寡轉移患者合併SBRT治療，有助延長整體存活時間，也讓精準放療在癌症治療中的角色愈來愈受到重視。

放射腫瘤科醫師林敬家指出，SBRT透過高精準影像導引技術定位腫瘤，將治療能量集中於病灶，相較傳統放射治療，可減少治療次數、縮短療程，也較能兼顧生活品質。對部分需長期抗癌的患者而言，降低往返醫院次數，有助維持日常生活及陪伴家人。

32歲晴晴（化名）兩年前確診罹患罕見惡性滑膜肉瘤，先後接受左下肢截肢手術及化學治療，未料後續追蹤發現癌細胞已轉移至肺部。經亞東醫院團隊評估，她的肺部轉移病灶數量有限，屬於寡轉移，因此安排接受SBRT治療。

治療兩個月後，影像追蹤顯示，晴晴肺部轉移病灶已明顯消退，未見明顯殘存病灶。後續再由血液腫瘤科主任林世強評估並申請標靶治療，透過多專科整合照護，持續控制病情。

林敬家說，滑膜肉瘤是一種罕見的惡性軟組織腫瘤，每百萬人約有1至2例，約占四肢及軀幹軟組織肉瘤的5%至8%，好發於青少年及年輕成人，常見於足部、膝部及踝部周邊。

滑膜肉瘤雖然名稱中有「滑膜」，實際上並非起源於關節滑膜，而是沿用早期病理學命名。初期症狀可能不明顯，容易被誤認為肌肉不適，若發現身體出現持續變大的腫塊、疼痛或活動受限等情況，應及早就醫檢查。

目前滑膜肉瘤仍以手術切除為主要治療方式，並依患者病況搭配放射治療、化學治療或標靶治療。院方表示，即使癌症已經轉移，也不代表完全失去治療機會，部分病灶數量有限、範圍局部的患者，經完整評估後，仍可能透過積極局部治療獲得較佳疾病控制。

亞東醫院表示，放射腫瘤團隊持續提升SBRT治療品質，並透過多專科合作及個人化治療策略，協助患者在追求疾病控制的同時，也兼顧生活品質。

晴晴（中）接受肺部SBRT立體定位放射治療後，肺部轉移病灶獲得控制，與放射腫瘤科主任謝忱希（左）及晴晴媽媽（右）開心合影。圖／亞東醫院提供
晴晴（中）接受肺部SBRT立體定位放射治療後，肺部轉移病灶獲得控制，與放射腫瘤科主任謝忱希（左）及晴晴媽媽（右）開心合影。圖／亞東醫院提供

癌症 肺部 癌友

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