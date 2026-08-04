第3季1500戶社宅釋出 南投首度有260戶

第3季新北、南投、台南與高雄將有1500戶社宅釋出！住都中心4日宣布，14日到9月14日起受理這1500戶社宅的申請，12月16日將公開抽籤，最快明年3月入住。這1500戶中同樣有保留20%婚育宅，也就是3百戶，經濟或社會弱勢也有保障一定比例。

全年新增4915戶

住都中心表示，新北市板橋區的「玫瑰好室」與「江翠好室」都在江翠北側重劃區，分別有120與1百戶，緊鄰新板特區，生活機能相當方便；「鶯陶安居」則有380戶，鄰近捷運三鶯線、鶯歌老街與新北市美術館。260戶的「公誠安居」則是中央首度在南投興辦的社宅，位於埔里核心生活圈，讓在地居民有更多宜居選擇。

「開南安居」有300戶，位於台南市南區、靠近安平產業園區；「仁武安居」則有340戶，靠近仁武產業園區與南科的楠梓園區，可快速銜接國道1號、10號與左營高鐵生活圈。另外，第四季預計招租2116戶，加上第一季409戶、第二季890戶，預計全年有望新增4915戶社宅。

5千入住單人房

1500戶社宅中，40%是優先戶（6百戶），包括20%婚育宅、睦鄰戶10%、軍警消8%與經濟或社會弱勢身分等。若以新北的「玫瑰好室」三房型、37坪來看，租金會坐落在每個月24490元到29370元之間；「仁武安居」同樣三房型、坪數34到35坪，租金每月則是16040到18070元。

中低收入戶部分，鶯歌的「鶯陶安居」一房型、14到16坪可每月5千元入住，「仁武安居」則是14到18坪，每月租金最低4660元。民眾若要申請可上《安居好室》申請，需要備齊戶口名簿影本或全戶戶籍謄本，還有財產歸屬與所得資料清單，視需求也可準備就學、就業或弱勢身分證明。

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