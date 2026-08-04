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觀光逆差持續擴大 學者估今年出國旅次上看2千萬

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北即時報導
去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元。聯合報系資料照
去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元。聯合報系資料照

去年國人出國總次數達1894萬4436人次，出國總支出首度破兆，高達1.0474兆元，台北城市科大觀光系助理教授李奇嶽說，觀光逆差已是不可逆的趨勢，今年上半年出境旅客突破千萬達1065萬4670人次，預估今年出國旅客可望破2000萬人次。

交通部觀光署針對去年台灣旅遊狀況及來台旅客消費及動向進行調查，去年國人出國總次數為1894萬4436旅次，較前年1684萬9683旅次增加209萬4753旅次；出國旅遊總支出為10474億元，相較前年9358億元增加1116億元，增幅11.93％；而每人每次平均支出則為5萬5288元。

而出國旅遊地點，台人最愛旅遊國家仍是日本占45.3％，其次為中國大陸占15.1％，第三名韓國10.2%，但前往泰國旅遊的比率下降，相比前年占6.4％，去年僅占4.6％。

李奇嶽說，觀光逆差已是老問題，台灣觀光順差要回溯至戒嚴時期，台灣開放出國後，加上廉航興起推波助瀾，每年出國人數都創新高，而今年上半年出國旅客人數首度突破千萬，達1065萬4670人次，預估今年出國旅客有機會突破2000萬人次。

過去泰國一直是台灣旅客度假放鬆的首選地點，但觀光署調查報告卻顯示前往泰國旅客比率下降。李奇嶽分析，東北亞國家如日本、韓國的文化差異性較大，台人可以體驗到不一樣的旅遊方式。

但東南亞如泰國、越南、菲律賓等文化差異不大，旅遊體驗多為五星級度假村、海島沙灘、按摩、小吃，而這幾年泰國機票及物價消費較高，反倒是越南觀光往上衝，「泰國團費硬生生比越南團貴1萬多，大家都會比價」，替代效應就會突顯出來。

國旅部分，李奇嶽表示，由於台灣近年沒有大型觀光建設、國際會展及活動，因此吸引不了太多國際旅客。以越南富國島為例，越南在疫情期間於富國島大興觀光建設，疫情後向全世界開放且免簽，因此觀光客絡繹不絕，「反觀台灣有可能在澎湖建設大型設施、打造成國際級觀光島嶼嗎？」

李奇嶽進一步說，台灣近年國際形象，不斷傳出「共軍擾台、軍演、兵凶戰危」的消息，國際旅客會認為，台灣不是一個可以安全旅遊的地方；此外，桃機公司先前預估今年旅運量將突破5000萬人次，其中轉機客也是發展重點，但來台轉機客實際停留在台灣旅遊的人數非常少，「轉機客都到家門口了，怎麼把人留下來，就是要靠中央、地方及業者的本事」。

針對觀光逆差愈來愈嚴重的情況，李奇嶽說，來台旅客狀況不佳，國旅只能靠國人，但近年國人旅遊習慣改變，住宿天數短、一日遊增加，旅宿業者最為辛苦，認為業者要做出特色、差別性，才能殺出一條血路，否則只能跟著打價格戰。

觀光逆差 出國 觀光

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