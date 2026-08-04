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白海豚第4次眼牆置換失敗 核心卻重新鞏固！粉專憂恐重創沖繩

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
中度颱風白海豚第4次眼牆置換失敗，但核心卻重新鞏固。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專
中度颱風白海豚第4次眼牆置換失敗，但核心卻重新鞏固。圖／取自「觀氣象看天氣」臉書粉專

關於中度颱風白海豚最新發展，民間氣象粉專「觀氣象看天氣」今天表示，第4次眼牆置換失敗，但核心卻重新鞏固。又是一個對於颱風眼牆結構變化，非常值得研究的案例。與巴威颱風相同的情況，都受到風切及乾空氣影響高層輻散狀況，卻有不同的兩個結果。

白海豚颱風從8月2日就在進行第4次眼牆置換，「觀氣象看天氣」表示，從稍早的衛星底層掃描可以看出底層眼牆再次鞏固，原本試圖包圍中心的外眼牆，最終退化為一條條螺旋雨帶。而原先的「內眼牆」不但沒有消散，反而成功守住了核心陣地。

「觀氣象看天氣」表示，雖然可以宣告第4次眼牆置換循環（ERC）已宣告失敗，但由於內、外眼牆沒有同時被結構性的破壞，反倒使得白海豚有再稍微增強的情況，颱風眼徑也再次縮小成小眼，從氣象署上午8時的強度調整也可以看出，近中心風速從40m／s小幅上升到43m／s。

至於為什這次會置換失敗？「觀氣象看天氣」表示，先把「眼牆置換」想像成一場颱風內部的包圍戰，第一，成功的置換，為外圍的對流雨帶必須形成一個完全封閉的同心圓（外眼牆）。這個完美的包圍圈，會攔截所有從海面進來的溫暖水氣（潛熱），同時產生下沉氣流（Moat)，徹底切斷內圈的能量補給，將內眼牆「餓死」並取而代之。

第二，白海豚的經歷，「觀氣象看天氣」表示，這次白海豚的西北側遭遇了副高帶來下沉氣流的壓制、加上風切干擾，導致該區域的高空排氣（輻散）不順暢。使得外眼牆在西北側發育不良，出現了缺口，無法形成完美的封閉環。

第三，目前的演變，「觀氣象看天氣」表示，由於外圍的包圍圈沒有密合，海面上在今天早上看到的擴張線，變相將西南風的水氣與能量得以直接穿過這個缺口，繼續長驅直入地輸送到颱風最中心的「內眼牆」。在核心結構未完全的破壞之下，內眼牆因為補給線未被切斷，能量源源不絕，最終熬過了這次內部競爭，再次鞏固成主導核心。

「觀氣象看天氣」表示，也因為這樣，表示白海豚的核心結構依然極度扎實，不至於出現像巴威那樣快速減弱的狀況。雖然未來在接近沖繩（琉球群島）一帶時，因環境海水熱含量稍不足、或可又會置換等因素，預期颱風整體的風場及眼徑會逐漸擴大，強度可能會因此有緩慢的微幅下降，但預期它仍將以中颱中至上限之姿，接近琉球群島的機會最高，如此對整個琉球群島將帶來較為嚴重的破壞性，提醒務必留意海況及旅遊資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 颱風

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