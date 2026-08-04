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一票人都忽略！手洗內褲可能更髒 婦科診所：2細節沒注意容易陰道炎

聯合新聞網／ 綜合報導
內褲要手洗或機洗，沒有標準答案。不過婦產科醫師建議內褲最好當天清洗，且務必要把洗劑沖乾淨和徹底晾乾。示意圖／Ingimage
內褲要手洗或機洗，沒有標準答案。不過婦產科醫師建議內褲最好當天清洗，且務必要把洗劑沖乾淨和徹底晾乾。示意圖／Ingimage

不少女性習慣在洗澡時順手清洗內褲，認為手洗比直接丟進洗衣機更乾淨。近日一名女網友好奇詢問，若內褲沾有分泌物，放置2至3天後才和其他衣物一起機洗，是否還能徹底洗淨，引發大批網友討論。婦產科診所的小編提醒，分泌物放久後可能乾燥、硬化，不僅增加清潔難度，也容易滋生細菌與黴菌，建議內褲最好當天清洗，且務必要把洗劑沖乾淨和徹底晾乾

原PO日前在社群平台Threads發文表示，自己平時會將換下來的內褲當天手洗，再用小型脫水機脫乾，通常晾一晚就會乾。她因此好奇，若女性內褲上殘留分泌物，放置2至3天後才丟進洗衣機，並與一般衣物一起清洗，是否真的洗得乾淨。

貼文曝光後，有網友對「內褲放好幾天才洗」感到驚訝，表示自己都是每天洗澡時順手清洗；也有人認為洗衣機的機械力較強，清潔效果未必比手洗差，只要定期清潔洗衣機槽即可。另有網友採取折衷方式，先將內褲手洗並曬在浴室晾乾，等累積足夠衣物後，再一起放入洗衣機清洗。

有網友留言表示，要信任現代科技的清潔功效，「內褲、襪子、衣服全部丟洗衣機一起洗，30年了也沒有感染過啊」、「我都扔洗衣機，以60度以上水溫洗然後直接烘乾，研究證明洗衣機比手洗乾淨百倍，為什麼不好好利用」。也有人覺得困擾，認為洗衣機用水和用電量驚人，「不可能為了內褲就每天啟動洗衣機啊」、「就一套衣服，用15公升洗衣機洗，不會太浪費水又浪費電嗎」。

一名婦產科診所的小編也在留言區解答，指出內褲若沾有分泌物，放置2至3天後，其中的蛋白質可能因乾燥而硬化，污漬不但更難洗淨，潮濕或殘留的髒污也可能成為細菌、黴菌滋生的環境，因此建議貼身衣物最好在更換當天就進行清洗。倘若選擇手洗，若沒把洗劑沖乾淨或徹底晾乾，反而比「機洗＋徹底烘乾、曬乾」更容易引發陰道炎。至於內褲能否與一般衣物一起洗，若從衛生角度考量，單獨清洗當然較為理想；但對免疫功能正常的一般人而言，時間有限時仍可跟普通衣物一起清洗，不必過度焦慮。

皮膚科醫師潘企岳曾表示，內褲常殘留尿道、陰道的分泌物或排泄物，務必每天清洗，建議可先將內褲浸泡在添加洗衣劑的水中約5至10分鐘，再用手輕柔搓洗並且晾乾。至於手洗或洗衣機洗內褲，端看個人感受及方便性。

醫師黃軒提醒，用熱水燙內褲看似健康乾淨，但若水溫不夠高或時間不足，熱水反而會使蛋白質凝固，導致汙垢「卡死」在纖維中更難洗淨。

內褲 洗衣機

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