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白海豚不排除周末沿北部海域通過 直接侵襲機率曝光

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
今天大致維持多雲到晴天氣，陽光露臉時間長，白天氣溫普遍偏高，西半部內陸、大台北盆地及花東縱谷仍有36度以上高溫發生機會。聯合報系資料照
今天大致維持多雲到晴天氣，陽光露臉時間長，白天氣溫普遍偏高，西半部內陸、大台北盆地及花東縱谷仍有36度以上高溫發生機會。聯合報系資料照

今天各地多雲到晴的天氣，天氣風險公司天氣分析師林孝儒表示，今天台灣位於太平洋高壓邊緣的東北風環境，大致維持多雲到晴天氣，陽光露臉時間長，白天氣溫普遍偏高，西半部內陸、大台北盆地及花東縱谷仍有36度以上高溫發生機會。降雨方面仍以午後熱對流為主，中南部及各地山區有局部短暫陣雨或雷雨機會。

明天至周五，隨著太平洋高壓勢力逐漸減弱，台灣持續受東北風影響，環境水氣也將逐漸增加。他說，迎風面的北部及東北部將逐漸轉為多雲、局部短暫陣雨的天氣，其餘地區仍以晴時多雲為主，但午後雷陣雨範圍將較近日擴大，山區留意午後天氣變化。白天各地高溫炎熱，西半部內陸、大台北盆地及花東縱谷有36度以上高溫發生機會。

至於周末天氣變化，林孝儒表示，將與白海豚颱風進入東海後的路徑發展密切相關。預估颱風於周五前仍穩定朝西往日本沖繩附近海域前進，台灣附近沿海風浪將逐漸增強，北部迎風面開始有局部短暫陣雨，其餘地區影響仍相對有限。

林孝儒表示，周末白海豚颱風進入東海後，隨著北側高壓逐漸減弱，颱風將有機會逐漸轉向偏北移動。不過，目前各預報模式對於北轉時間、位置及幅度仍有明顯差異，後續路徑仍具有相當不確定性，不排除沿台灣北部海域附近通過，也可能距離台灣較遠後再北轉，持續觀察。

是否侵襲台灣？他說，目前研判，白海豚颱風中心直接侵襲台灣的機率仍偏低，但其外圍雲系及環流預估將自周五起逐漸影響台灣。北部迎風面降雨機率將逐步提高，周末北部及中部山區降雨較為明顯，有局部大雨或豪雨等級的降雨可能，其餘地區午後雷陣雨機率也將增加。

此外，他說，北部、東北部沿海及鄰近海域自周五起風浪偏強，有強陣風及長浪，安排沿海、海域或山區活動前，持續留意最新颱風動態及氣象、海象資訊。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自中央氣象署網站

高溫 颱風

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