木紋桌一圈白痕擦不掉！他曝3步驟能救回 網實測驚呼：真的有效

家中木質家具若遇到水氣或冰飲，很容易留下痕跡。一名女網友分享，家中的木紋桌因冰飲料杯留下明顯白色圓痕，原本以為難以恢復，沒想到男友提供一個簡單處理方式，利用酒精、保鮮膜搭配吹風機加熱，竟讓白痕神奇消失。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友跟著實測，也直呼「真的有效」。

這名女網友在社群平台「Threads」表示，家中木紋桌曾因冰飲料杯長時間放置，留下明顯一圈白色痕跡，看起來相當突兀，男友看到後，建議先在白色痕跡處噴上酒精，再覆蓋保鮮膜，接著使用吹風機用熱風吹，桌面就能恢復原本色澤。

這名女網友說明，她實際操作後，發現原本明顯的白色圓痕真的逐漸消失，忍不住驚呼「真的不見了」，也大讚男友提供的方法相當有效！

貼文一出後，不少網友都表示「好實用」、「困擾一個月，馬上實測，真的成功！太感謝了」、「我之前用蒸汽熨斗隔著毛巾燙，有恢復原狀，其實就只是把裡面的水氣蒸出來」、「剛也試試看，真的有效耶」、「我剛試了，真的有用」、「我家桌子有救了」、「實木皮才有效」、「這種漬喝水時滴了下去沒抹走，隔天會看到」。

事實上，殘留的白色痕跡並非木頭發霉，而是水氣被困在表層漆裡讓光線散射變白。因酒精能帶走水分、保鮮膜讓它慢慢作用，吹風機的熱再把殘留的水氣蒸掉，就會變回透明。不過，要特別注意，實木貼皮的亮面漆才適用此方法，太深層或已經傷到木頭本身，就很難移除表面痕跡。