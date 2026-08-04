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四期胰臟癌敗血症危機 71歲男治療16個月將重新過父親節

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
男子罹四期胰臟癌敗血症危機，治療16個月後病況穩定，光田醫院陳俊欽主任說明患者治療歷程。圖／光田醫院提供
男子罹四期胰臟癌敗血症危機，治療16個月後病況穩定，光田醫院陳俊欽主任說明患者治療歷程。圖／光田醫院提供

71歲傅姓男子去年3月因上腹不適、食慾變差就醫，原以為只是胃疾，卻在光田綜合醫院肝膽腸胃科主任陳俊欽醫師檢查下，發現胰臟頭部約有3.5公分腫瘤，進一步確診第四期胰臟癌，且已轉移至肝臟。歷經16個月治療，病況穩定，今年父親節，他可和家人相聚過節日。

陳俊欽主任表示，面對第四期胰臟癌，治療非一開始就直接進行抗癌，而是必須先改善膽管阻塞與黃疸，讓病人恢復體力後，再接續化學治療及放射治療。傅爸爸接受膽道金屬支架置放後，順利完成後續療程。目前病況維持穩定，生活品質也明顯改善。

抗癌之路非一路平順。治療期間，傅男因左大腿深部感染併發敗血症，一度面臨治療中斷的危機，轉由一般外科接手感染控制。一般外科主任蘇劍秋醫師表示，癌症患者因疾病及治療影響，抵抗力較弱，感染更容易惡化為敗血症，因此團隊立即安排清創手術控制感染，待身體恢復後，再重新銜接抗癌療程。

陳俊欽主任表示，治療期間第一支膽道金屬支架使用逾一年後發生阻塞，團隊立即更換第二支支架，黃疸及發燒症狀迅速改善，後續治療得以持續進行。他強調，第四期胰臟癌的治療不是依靠單一療法，而是依病情變化適時調整策略，才能在病情變化時及時介入。

光田醫療團隊與傅姓患者一家共迎父親節。圖／光田醫院提供
光田醫療團隊與傅姓患者一家共迎父親節。圖／光田醫院提供

胰臟癌 父親節 敗血症

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