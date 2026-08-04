白海豚要來了？專家：暴風圈邊緣恐擦過發海警界線 大角度北轉

白海豚颱風周末是否影響台灣天氣？天氣風險公司資深顧問吳聖宇今天在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，根據上午8時的預報路徑，整個預報的大趨勢有慢慢明確的情況，目前大致跟昨天的看法相同，關鍵在今天一直到周五颱風西進的速度，速度愈快就會走到愈西邊的位置，周末期間北邊西風槽東移導致高壓東退，颱風移動方向會開始北偏。目前預報的路徑，暴風圈邊緣可能剛剛好擦過海警發布界線。

不過，吳聖宇表示，會不會這麼剛好還有變數，就看高壓減退的幅度，以及北轉的時間點跟角度，還需要繼續觀察。至少要等到系集預報明顯的收斂、不再發散，才能確認。

關於颱風路徑北轉，他說，表面上看起來是北邊高壓東退，不過預報模式也同時可以看到高壓並沒有明顯伸入。白海豚跟東邊另一個未來可能發展的擾動之間，也就是所謂的RMT效應並不明顯，整個季風環流圈（Monsoon Gyre）很堅固，並沒有讓高壓有突破的情況，所以白海豚會出現這麼大角度的北轉預測其實挺神奇的。

吳聖宇表示，有討論過可能跟更大尺度的，位於颱風西側的季風環流有關。不過這個目前只是推測，真要了解必須要等到颱風實際北轉的路徑真正發生後，使用實際真正的觀測資料，並且把颱風環流拿掉，只看背景環流分析的狀況才能得知。這已經是事後的問題了，目前就預測的角度而言，真的要給颱風北轉找一個原因，大概也只能先說是北邊高壓往東退比較合理。

對於天氣的影響，他說，目前台灣附近風向已經轉東北到偏北風，但是水氣仍少，因此今天仍是以中南部山區的午後雷雨為主。明天、周四台灣附近仍是偏北到東北風，水氣漸增多，除了迎風面北台灣有短暫陣雨機會外，中南部的午後雷雨也會比較明顯。

周六就是父親節，吳聖宇表示，周五到周六颱風外圍環流西北風逐漸進來，迎風面中北部降雨更為明顯，山區有局部豪大雨機會，尤其周六降雨應該會明顯許多。周日到下周一颱風逐漸北上，台灣附近風向轉西南風，中南部降雨有增多趨勢，後續會不會有強西南風的影響值得觀察。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。