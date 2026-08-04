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仿真樹等未經加工木製品、種子屬檢疫物 防檢署：跨境網購應申報

聯合報／ 記者李柏澔／台北即時報導
緝獲違規輸入的仿真樹，均含真實樹枝或樹幹。圖／防檢署提供
緝獲違規輸入的仿真樹，均含真實樹枝或樹幹。圖／防檢署提供

近年民眾透過網路電商平台跨境購物已成消費日常，但部分商品販售頁面多未清楚標示材質及加工處理方式，消費者常誤認可網購輸入，如以原木樹幹製作的仿真樹、水族造景用沉木等，均須申報檢疫。農業部動植物防疫檢疫署表示，下單前務必先確認出貨地是否為國外、其次確認貨品是否屬輸入時應申請檢疫的檢疫物，最後則要確認輸入時應遵循哪些檢疫規定。

防檢署表示，以天然原木製成且未經油漆、防腐或其他有效加工處理的木製品，包括以原木樹幹製作的仿真樹、水族造景用沉木、供寵物啃咬或攀附使用的樹枝、各類用途的原木切片或樹皮等，屬於植物檢疫物。另外，將花卉、香草或蔬果等植物種子內嵌於回收紙漿中，標榜使用後可埋入土中發芽，常見製成手作明信片、環保名片、文創便條紙、杯墊、禮品包裝及宣傳卡片等用途之「種子紙」等產品所含的種子，均屬植物檢疫物。

防檢署表示，按「植物防疫檢疫法」第17條規定，無論採何種方式輸入植物檢疫物，均應向防檢署申請檢疫，以防範該等產品可能夾帶光肩星天牛、櫟樹猝死病菌及可隨種子傳播的病原等檢疫有害生物傳入台灣。

防檢署指出，境外木製品多透過「快遞貨物」方式輸入，依財政部關務署規定，應以「一般正式進口報單」辦理申報，不得採行簡易申報方式辦理。近3年該署配合財政部關務署查獲快遞違規輸入木製品受裁罰案件持續攀升，2024年計192件，2025年增至272件，分別佔植物及其產品違規總件數的31%及42%，共裁處新台幣993.1萬元；2026年上半年違規輸入木製品裁罰件數達174件，已占違規總件數50%。

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