脂肪肝恐一路惡化成肝癌 國健署推「紅黃綠標示」助減糖、護肝

台灣脂肪肝盛行率逐年攀升，已成為國人常見的健康問題。國健署長沈靜芬表示，脂肪肝並非只是「肝臟囤積脂肪」，若未及時改善，可能從脂肪堆積一路演變成肝臟發炎、纖維化，甚至肝硬化、肝癌。

沈靜芬強調，真正需要警覺的是避免疾病持續惡化，因此國健署除持續推動成人預防保健，也與食藥署合作推動食品正面營養標示（Front-of-Pack，FoP），協助民眾減少糖、鹽及脂肪攝取，從源頭預防代謝疾病。

沈靜芬指出，脂肪肝有不同嚴重程度，一開始只是肝臟脂肪堆積，但若持續惡化，就可能出現發炎、纖維化，最後增加肝癌風險。若將所有脂肪肝都納入計算，國人比例確實偏高，但臨床上更重要的是避免疾病進一步惡化到需要醫療介入的階段。

沈靜芬表示，脂肪肝與肥胖、糖尿病及代謝症候群息息相關，鼓勵民眾善用成人預防保健、公司健檢或自費健康檢查，及早掌握血脂、肝功能、腰圍等健康指標，了解是否已有三高或代謝異常等問題，並透過調整生活型態，在疾病初期就有機會逆轉。

近年脂肪肝有明顯年輕化趨勢，尤以30至49歲族群增加最快，主要關鍵為手搖飲及高糖飲食。沈靜芬表示，脂肪肝確實與生活型態密切相關，除了肥胖與缺乏運動外，飲食也是重要因素，其中糖分及酒精攝取都可能增加脂肪肝風險。遺傳體質、糖尿病及脂質代謝異常等因素，也都可能提高罹病機率。

為協助民眾做出健康選擇，國健署今年初已與食藥署合作推動食品正面營養標示（FoP）制度，未來將透過更直觀、易辨識的「紅、黃、綠」營養標示，提醒消費者食品中糖、鹽、脂肪等含量。相關法規目前由食藥署持續與食品業者溝通，初期將以鼓勵業者自主採用為主，再逐步推廣。

除營養標示制度外，國健署也正進行最新版「國民飲食指南」修訂，預計下半年公布。沈靜芬表示，新的飲食指引仍將以「多吃原型食物」為核心原則，若是加工食品，則希望透過FoP正面營養標示，讓民眾更容易看懂食品資訊，進一步選擇糖、鹽及脂肪含量較低的產品，降低慢性病及脂肪肝發生風險。

國健署提醒，脂肪肝早期通常沒有明顯症狀，可能在多年後演變成嚴重肝病。除了定期健康檢查外，維持健康體重、規律運動、減少含糖飲料及精緻加工食品攝取、不過量飲酒，都是預防脂肪肝及代謝疾病最重要的方法。尤其年輕族群若能及早建立健康飲食與運動習慣，不僅有助於降低脂肪肝風險，也能遠離糖尿病、心血管疾病及肝癌等慢性疾病威脅。