詐騙網站即時警示上線 數發部攜手5企業打造防詐新防線

為提供民眾即時詐騙風險警示，數位發展部攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等合作夥伴，共同推動「詐騙網站即時警示機制」，即日起上線。只要是通報數發部「網路詐騙通報查詢網」並經確認為詐騙的網站，在完成封鎖網域的行政處分程序前，將由業者以顯目的警示頁面進行提醒，避免民眾誤點擊受騙。

數產署今（4）日舉辦「棒打詐騙網站，公私協力即時警示」記者會指出，詐騙網站一經發現並通報數發部「網路詐騙通報查詢網」後，會透過行政處分流程進行封鎖，但視案件複雜度有不同期間的空窗期，例如詐騙網站假冒成購物網站或是付費頁面，騙取民眾輸入個資與轉帳付費資訊，在完成封鎖程序前可能仍有不知情的民眾遭詐騙。

現在數發部攜手民間電信與科技業者，由數產署整合政府掌握的高風險網站情資，結合合作業者的網路安全技術及服務能量，在完成行政程序封鎖詐騙網站前，當民眾連線至高風險詐騙網站時，即可即時收到警示提醒。透過將防護機制由「發現、通報確認、下架」，提升為「發現、通報確認、同步警示與下架」，降低民眾誤入詐騙網站受詐風險。

數發部長林宜敬表示，網路詐騙通報查詢網自113年9月上線開始公測以來，不到2年時間，已經累計接獲超過100萬則通報，下架超過50萬則詐騙訊息，效果很好。打擊詐騙是好人與壞人之間的不斷攻防，數發部攜手中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技、走著瞧等5位合作夥伴，將政府情資與民間技術相互結合，在詐騙網站完成封鎖前，先提供民眾風險警示，縮短防護空窗期，讓科技跑在詐騙前面，共同打造更安全、更值得信賴的數位環境。

數產署說明，本次推出的「詐騙網站即時警示機制」集結中華電信、台灣大哥大、遠傳電信、趨勢科技及走著瞧等產業夥伴，由政府提供詐騙情資與機制，產業提供創新技術與服務能力，共同投入詐騙網站風險警示服務，展現政府與產業攜手合作的成果。

中華電信企客分公司副總經理梁冠雄表示，運用數發部提供的詐騙情資，導入資安情資中心防護機制，當民眾使用中華電信HiNet寬頻指定方案，點擊或輸入已被數發部確認為詐騙的詐騙網站時，系統即可於第一時間啟動防護，瀏覽器主動顯示警示頁面提醒風險，協助用戶避免誤入詐騙陷阱，守護上網安全。

台灣大資訊長蔡祈岩提到，下一階段的防詐關鍵，應該從「被動處理」走向「主動偵測」，從「單點防禦」走向「跨域聯防」，並進一步運用人工智慧與威脅情資分析能力，讓詐騙風險能夠更早被發現、更快被辨識，也更即時地進行通報與防護，是本次與數發部合作非常重要的價值。本次與數發部合作的警示功能應用場景在「反詐戰警個人版」，訂閱用戶可以於踩踏到詐騙資訊時，即時制止進一步存取而受到詐騙的可能性。

遠傳電信資安長朱建國表示，防詐不能只在事後補救，更重要的是在詐騙發生之前就主動預防，本次與數發部建立的即時警示聯防機制，場景應用於遠傳電信「防駭心守護」，用戶訂閱與分享熱點即享有此服務，讓民眾在接觸到詐騙網站的第一時間就受到保護，這也是電信業者在數位安全領域的重要責任。

趨勢科技台灣暨香港區總經理洪偉淦說明與數發部合作，提供「AI防詐達人」APP訂閱用戶，主動提供詐騙網站示警功能，提升家庭成員的相互提醒，將詐騙阻擋於家庭之外，全面性的有效提升個人及家庭的防詐力。

走著瞧（Whoscall母公司）董事長鄭勝丰董事長說明，透過與數發部「網路詐騙通報查詢網」的情資交換，讓Gogolook「whoscall」APP用戶能夠在連線至已確認詐騙網站時，手機將即時跳出警示畫面，提醒民眾勿繼續瀏覽或輸入個資，降低受騙風險，防詐效益觸及近千萬用戶，快速展現實際應用面向的綜效。

數發部未來將持續深化與民間合作，擴大網路詐騙情資共享及防詐應用，持續精進「網路詐騙通報查詢網」服務，推動更多創新防詐機制，打造公私協力、全民參與的防詐生態系，共同營造更安全、更值得信賴的數位環境。