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台中知名神經外科醫師突「失業」 本人首發聲：盼院方自覺與反省

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台中知名神經外科醫師突「失業」 醫師今聲明：盼院方自覺與反省

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師。圖／取自李偉裕醫師臉書
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師。圖／取自李偉裕醫師臉書

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕是台中海線知名神外醫師，他昨在臉書發聲明指出，他與醫院新一期聘任合約，雙方原本已於7月中就內容達成共識，唯院方遲未完成簽署程序，後來無法達成共識，院方立刻取消他所有門診及所有手術排程。醫院聲明說，經多次協商，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序，對於這樣的結果，院方感遺憾。李今天最新臉書聲明「衷心期盼院方能有所自覺與反省」，醫院則不再回應。

李偉裕今天在臉書貼「謝絕媒體採訪與致謝聲明」指出，感謝各大媒體朋友連日來的關切與報導，他銘感於心。

經過審慎考量，決定不針對此事接受個案採訪。他踏入醫療領域的初衷非常簡單：就是希望病人都能好起來，並建立一個醫師能安心發揮專業、病患權益獲得保障的環境。

他說30年來深耕在地，用心對待每一位來到自己面前的病友與家屬。早在醫院草創時期，他已在此落地生根，一路陪伴醫院從無到有、成長茁壯。30年歲月，傾注了半生的心血與情感，這間醫院早已是他生命中無可取代的一部分，心中滿是珍惜與感念。

這份深厚的牽絆與付出，只可惜院方沒有看見。但他深信，大眾的眼睛是雪亮的，各位病友與這座城市的溫情一直都在。他不希望繼續佔用寶貴的社會與媒體資源。衷心期盼院方能有所自覺與反省，雖然他不是第一個遭遇此對待的醫師，但希望他是最後一個。

許多李偉裕醫師的患者和家屬對此結果感到意外，認為李偉裕離開醫院是大家的損失；他的兒子也是神經外科醫師，他在臉書發文「我爸爸突然失業了」，他父親是神經外科醫師，在同一家醫院工作了30年，從年輕做到白頭，海線很多人認識他，可是今天他突然失業了。不是因為他退休，不是因為他不想做，而是因為合約談好了，院方遲遲不來簽約。

大甲李綜合醫院昨天聲明指出，近日因該院李醫師聘任事宜，引發社會各界及病友關心，說明如下，醫院對於此次事件造成病友就醫安排受到影響，及社會各界的不安與疑慮，深感歉意。

針對外界所關心之聘任協商過程，醫院必須鄭重說明，院方自現行聘約屆滿前，即持續與李醫師進行多次溝通與協商。雙方就聘任條件及合作模式均投入相當多時間討論，期間亦多次交換意見，希望能尋求彼此都能接受的方案。

協商過程中，院方始終秉持最大的誠意，並未停止協商，也未有刻意延宕簽約程序之情形。事實上，即使已接近原聘約期限，院方仍持續與李醫師保持聯繫，希望能於最後一刻完成共識，讓醫療服務得以不中斷。

經過多次協商後，雙方仍對部分聘任條件未能取得一致，最終未能完成續聘程序。對於這樣的結果，院方同感遺憾，也尊重彼此最終的決定。

醫院理解許多病友對李醫師的信任與支持，也理解因此次事件所造成的不便。院方已立即啟動醫療銜接機制，協助受影響門診、手術及住院病人安排後續照護，並將以病人醫療權益為最高優先原則，降低此次事件對病友的影響。

原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師，今天發出第二次聲明。圖／取自李偉裕醫師臉書
原在大甲李綜合醫院任神經外科醫師的李偉裕醫師，今天發出第二次聲明。圖／取自李偉裕醫師臉書

神經外科 台中 醫師

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