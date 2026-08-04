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乳癌年輕化！30歲女乳房痛以為發炎 竟罹最惡性「三陰性乳癌」
不少年輕女性認為癌症離自己很遠，遇到乳房不適常因害羞或戒心不足而延誤就醫。苗栗一名年僅30歲的溫小姐，日前因左乳房持續脹痛前往醫院就診，原以為只是常見的乳腺發炎，不料經過切片檢查，竟證實罹患惡性度極高且分化極差的「三陰性乳癌」，且腫瘤範圍已擴散超過10公分。
收治病例的大千綜合醫院外科部主任馮啟彥表示，溫小姐到診時，經超音波檢查發現其左乳房內有一大片超過10公分、呈不規則散佈性的硬塊。由於病人表示10年前曾被診斷過乳房纖維瘤，加上當時有明顯的壓痛感，臨床上起初懷疑為乳腺發炎。
然而，在給予抗生素治療1至2周後，症狀完全未見改善，因此警覺有異，立即安排切片檢查，病理報告揭曉竟是惡性度極高的三陰性乳癌。
馮啟彥指出，由於該惡性腫瘤範圍相當大，且位置正好位於乳頭正下方，經評估後為其執行「全乳房切除手術」，所幸病人術後復原狀況良好，目前仍需依循醫囑，繼續接受放射線治療及化學治療等輔助療法，以降低復發風險。
乳癌早已不再是中老年婦女的專利，近年臨床觀察到乳癌有相當明顯的年輕化趨勢。馮啟彥表示，近一年診斷過35歲以下的年輕乳癌患者就高達3位，顯見年輕族群絕不能掉以輕心。許多年輕女性遇到乳房出現異常或腫塊時，常因為不好意思就醫，或是自恃年輕「不可能這麼運氣差得到癌症」，因而選擇隱忍或觀察，反而錯過了黃金治療期。
馮啟彥呼籲無論年齡大小，只要發現乳房有任何異常不適、硬塊、形狀改變或持續疼痛，都應儘速至外科或乳房專科門診接受超音波等進一步檢查，才能做到「早發現、早治療」。
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