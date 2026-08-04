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走不到1萬步別焦慮！每日健走5000步可降低37%死亡風險

聯合報／ 記者廖靜清／台北即時報導
國健署長沈靜芬示範量腰圍，呼籲民眾建立健康生活型態遠離三高、代謝症候群。記者廖靜清／攝影
國健署長沈靜芬示範量腰圍，呼籲民眾建立健康生活型態遠離三高、代謝症候群。記者廖靜清／攝影

每天到底要走幾步才有助健康？最新研究指出，每日5000步即可降低整體死亡風險37%，提升至7000步更降低至51%。千禧之愛健康基金會今日啟動「健康ACE」全民健康行動，結合健走、量腰圍、量血壓及均衡飲食等健康任務，鼓勵民眾從生活習慣著手預防三高與代謝症候群。

國健署長沈靜芬表示，預防慢性病不能只看體重，更要重視腰圍及內臟脂肪，只要及早發現、及早改善，就有機會逆轉代謝症候群，遠離慢性疾病。許多民眾習慣以體重作為健康指標，但真正需要注意的是腰圍及內臟脂肪。研究證實，腰圍與代謝症候群、三高、脂肪肝等慢性疾病密切相關，「量腰圍」不只是量尺寸，更是掌握健康風險的重要第一步。

沈靜芬指出，政府近年持續推動「健康台灣」及三高防治政策，不僅將成人預防保健服務年齡下修，也積極推動代謝症候群防治計畫，目前已有超過60萬人納入照護。透過基層診所提供飲食、運動及生活型態諮詢，已有約兩成民眾成功逆轉代謝症候群，顯示只要願意改變生活習慣，就有機會從亞健康回到健康狀態，避免疾病真正發生。

國內慢性病人口已突破850萬人，代謝症候群更是糖尿病、心血管疾病及脂肪肝等疾病的重要危險因子。千禧之愛健康基金會今年攜手台灣生活型態醫學會、中華民國診所協會全國聯合會及中華民國基層醫療協會，推動「健康ACE」行動，以Active（動態生活）、Control（健康管理）及Eat（均衡飲食）三大面向，鼓勵民眾把健康管理融入日常生活。

千禧之愛健康基金會董事長、國衛院副院長許惠恒表示，基金會去年推動「超商診所一線牽」計畫，串聯7-ELEVEN千禧血壓站與鄰近代謝症候群防治診所，成功揪出逾600位高風險民眾接受專業諮詢，其中完成追蹤者有76%血壓恢復正常、59%腰圍減少超過3公分、61%BMI下降至少1，證明早期篩檢、醫療介入及生活型態改善，確實能有效降低健康風險。

除了量腰圍、量血壓外，今年「健康ACE」也加入健走挑戰，台灣生活型態醫學會理事長、奇美醫院院長林宏榮表示，最新研究顯示，每日步數從3000步增加到5000步，可降低37%的死亡風險；若提升至7000步，死亡風險更可降低51%。

林宏榮強調，「體重管理是重點」，生活型態介入不僅有助降低第二型糖尿病風險，最新研究更發現，可降低21%的多重慢病風險，對中風、慢性腎臟病及心衰竭等高醫療負擔疾病組合，更可降低43%的發生風險。

千禧之愛健康基金會今日啟動「健康ACE」全民健康行動，推廣健走、量腰圍、吃蔬果。記者廖靜清／攝影
千禧之愛健康基金會今日啟動「健康ACE」全民健康行動，推廣健走、量腰圍、吃蔬果。記者廖靜清／攝影

死亡風險 健走 焦慮

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