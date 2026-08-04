影／瓦斯氣爆頻傳 民團籲候選人簽署瓦斯安全政策承諾書

推動燃氣公共安全公民團體上午在立法院舉辦「瓦斯氣爆頻傳成國人噩夢 公民團體呼籲候選人簽署承諾書」記者會，指近年來台灣各地燃氣事故頻傳，從竹北氣爆到近日發生台東素食店意外，呼籲即將參選的縣市首長能簽署「瓦斯安全政策承諾書」，將燃氣安全納入政見。

台灣公民參與協會粘麗玉表示，過去一年多來多起重大天然氣爆炸案例的慘痛代價，瓦斯安全已成為國民生活中的死亡殺手。呼籲即將參選的縣市首長能簽署「瓦斯安全政策承諾書」，將燃氣安全納入政見，也呼籲民眾共同監督，將「公共安全」作為評判縣市領導的重要指標，讓全國人民真正擁有一個安心有氣、放心生活的家園。

公民團體也提出五大具體政策訴求：一、全面落實瓦斯法規及嚴格查核；二、智慧化推動瓦斯設備普及化；三、設立專責瓦斯安全主管機關；四、提升商業場所安全標準及；五、推動跨部會合作與法規修訂。公民團體也提醒，瓦斯安全不靠運氣，靠的是制度，不希望看到下一個悲劇發生後，官員才出來道歉，需要的是現在就落實改革的承諾。