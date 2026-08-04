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熱浪來襲！服用4類藥物恐提高熱傷害風險

聯合報／ 記者朱冠諭／桃園即時報導
全台持續高溫炎熱，衛福部桃園療養院提醒，部分常見藥品可能影響人體排汗、散熱或水分平衡，使熱衰竭、中暑等熱傷害風險增加，尤其慢性病患者更應留意。聯合報系資料照
全台持續高溫炎熱，衛福部桃園療養院提醒，部分常見藥品可能影響人體排汗、散熱或水分平衡，使熱衰竭、中暑等熱傷害風險增加，尤其慢性病患者更應留意。聯合報系資料照

近期全台持續高溫炎熱，民眾除了應避免長時間曝曬、注意補充水分外，若正在服用部分藥物，也要提高警覺。衛福部桃園療養院提醒，部分常見藥品可能影響人體排汗、散熱或水分平衡，使熱衰竭、中暑等熱傷害風險增加，尤其慢性病患者更應留意，但切勿因擔心中暑而自行停藥，以免影響病情控制。

桃園療養院指出，人體主要透過皮膚血管擴張及排汗機制調節體溫，但部分藥物可能干擾這些散熱機制，讓使用者在高溫環境下更容易發生熱傷害，首先是心血管及降血壓藥物，其中利尿劑會增加尿液排出，容易造成水分及電解質流失，提高脫水風險；部分乙型交感神經阻斷劑則可能降低皮膚血流，影響身體散熱能力。

其次為精神科與神經系統用藥，包括抗憂鬱藥、抗精神病藥及部分抗巴金森氏症藥物，可能影響體溫調節中樞，或因抗膽鹼作用減少排汗、降低口渴感，使身體較難散熱，增加中暑或熱衰竭風險。

第三類為抗組織胺藥物，部分感冒藥及抗過敏藥可能抑制排汗功能，降低人體散熱效率。第四類則是甲狀腺素補充劑，可能提高基礎代謝率及產熱量，在高溫環境下應更加留意身體狀況。

不過，桃園療養院藥師鄭淑文也提醒，上述藥物多為控制慢性疾病的重要治療用藥，民眾切勿因擔心熱傷害而自行停藥或調整劑量，如有任何用藥疑問，應主動諮詢醫師或藥師，以確保用藥安全。

鄭淑文表示，夏季應避免長時間待在高溫環境，外出時做好防曬措施，穿著輕便透氣衣物，並適時補充水分及電解質。若出現頭暈、心跳加快、體溫升高、異常無汗等熱傷害徵兆，應立即移至陰涼處休息並補充水分，若症狀持續或惡化，應盡速就醫把握治療時機，避免延誤病情。

熱浪 藥物 風險

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