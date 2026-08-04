東京不只撞人族！目睹日本大叔「狠踢遊客行李箱」 作家：充滿惡意

台灣民眾赴日旅遊熱潮不減，但近期在東京新宿街頭卻發生一起日本民眾針對外國旅客的惡意攻擊事件，引發討論。旅日作家張維中在臉書分享親眼目睹的過程，當時一群拉著行李箱的海外遊客走在寬闊人行道上，其中一名女生停下腳步想拍街景，結果一名迎面而來的日本大叔自己沒看路差點撞上，後來回頭狠狠補上一腳用力踢向行李箱，看似發洩累積已久的怨氣。

張維中表示現在除了「撞人族」還出現了「踢箱族」，並指出該處並非斑馬線、車站出入口、電扶梯或十字路口，停下來拍照或綁鞋帶並未阻礙交通，該名歐吉桑的行為充滿惡意。他認為部分日本人對外國遊客的不滿早已不想隱藏，這類帶有反社會性格的人將外國人當作情緒出口，加上日本政府緊縮政策、防外國人像防賊，更帶頭加劇了集體排外氣氛，提醒大家去日本大城市玩要多注意。

貼文曝光後引發網友熱烈討論，不少人分享看法，「如果台灣的經濟很差、貨幣貶值得很兇、生活壓力很大，卻每天看到一堆外國遊客到家裡附近吵吵鬧鬧，一定也不少人會不爽」、「講實在話近年來，感覺日本人的氣度水準變差了，倒是台灣人的觀念跟禮貌反而有很大的提升進步」、「排外心理只是因為自己國力下降，要找個代罪羊，就把氣出在外國人身上」、「最主要因素還是薪資大幅降低，受薪階層大家都很辛苦」。

也有人認為出國儘量不要造成當地人困擾，「我自己的話，不會在人行道上把行李放一邊自顧自地拍照」、「我還是會去日本消費，也盡量不要打擾人家的原本生活」、「我現在也是在考慮對於不太歡迎外國遊客的國家，是否就暫時盡量不要去打擾」。