父親節降雨熱區曝！白海豚颱風周五外圍雲系接近 明起沿海恐長浪

今天依舊是高溫炎熱天氣，中央氣象署表示，各地多雲到晴，僅基隆北海岸及大台北山區有零星降雨機率，午後中南部、花東地區及各山區有局部短暫雷陣雨。各地高溫為32至35度，尤其新竹以北、中南部近山區及花蓮局部會來到36度或以上，且近中午前後紫外線偏強，外出防曬並多補充水分。

至於颱風消息，氣象署表示，今年第13號颱風白海豚颱風持續朝偏西方向移動，周四前距離台灣仍遙遠，周五起將逐漸通過琉球附近海面並朝東海南部至台灣北部海面移動，通過琉球附近海面後強度雖然減弱但暴風半徑仍大，需留意後續對台灣附近海面風浪及天氣影響，後期路徑預報不確定性大。

明天至周四台灣位處大範圍低壓帶西側，環境轉偏東北風到北風、水氣增多；氣象署表示，迎風面降雨增多，北部地區有局部短暫陣雨，宜蘭地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後中南部地區及其他山區有局部短暫雷陣雨，且對流發展較旺盛，山區並有局部大雨發生的機率；另外清晨至上午中南部地區亦有零星短暫陣雨。

周五白海豚颱風外圍雲系接近，西半部降雨增，北部地區有局部短暫陣雨，且愈晚雨勢愈明顯，而宜蘭及中南部地區亦有零星短暫陣雨，其他地區為多雲到晴，午後山區有零星短暫雷陣雨。

周六是父親節，氣象署說，周六至下周一颱風或其外圍環流影響，周六、周日北部地區及中部山區有陣雨，尤其北部山區雨勢較明顯、持續，有局部大雨或豪雨發生的機率，北部其他地區及中部山區則有局部大雨發生的機率，而其他地區降雨機率亦高，局部有短暫陣雨；下周一颱風逐漸遠離，環境轉偏西南風，西半部及宜蘭地區有局部短暫陣雨，其他地區仍有零星短暫陣雨。

下周二至下周四颱風逐漸遠離，環境吹西南風水氣仍多，中南部地區有局部短暫陣雨或雷雨，其他地區為多雲，午後有局部短暫雷陣雨。

明天後基隆北海岸、東半部（含蘭嶼、綠島）及恆春半島沿海有長浪發生的機率，周四起馬祖及周六起中部以北沿海及澎湖亦有長浪發生的機率。周四、周五偏北風到西北風沉降影響，宜蘭地區有焚風發生的機率，周六花東地區亦有焚風發生的機率。