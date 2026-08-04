防檢署：仿真樹、種子屬檢疫物 跨境網購應申報

農業部今天指出，近3年違規輸入木製品案攀升，共裁處新台幣近千萬元，動植物防疫檢疫署提醒，仿真樹等未經加工的木製品、種子都屬於檢疫物，跨境網購應申報。

農業部發布新聞稿表示，近年民眾透過網路電商平台跨境購物已成消費日常，但部分商品販售頁面多未清楚標示材質及加工處理方式，消費者常誤認可網購輸入。

防檢署統計，近3年配合財政部關務署查獲快遞違規輸入木製品受裁罰案件持續攀升，民國113年共192件，114年增至272件，分別占植物及其產品違規總件數的31%及42%，共裁處993.1萬元；今年上半年違規輸入木製品裁罰件數達174件，已占違規總件數的50%。

防檢署指出，以天然原木製成且未經油漆、防腐或其他有效加工處理的木製品，包括以原木樹幹製作的仿真樹、水族造景用沉木、供寵物啃咬或攀附使用的樹枝、各類用途的原木切片或樹皮等，均屬於植物檢疫物。

另外，將花卉、香草或蔬果等植物種子內嵌於回收紙漿中，標榜使用後可埋入土中發芽，常見製成手作明信片、環保名片、文創便條紙、杯墊、禮品包裝及宣傳卡片等用途的「種子紙」等產品所含的種子，均屬植物檢疫物。

防檢署提醒，民眾下單前務必進行3項確認，首先確認出貨地是否為國外；其次確認貨品是否屬輸入時應申請檢疫的檢疫物；最後則要確認輸入時應遵循哪些檢疫規定。如對境外網購輸入的商品是否須辦理檢疫有疑問，可洽詢防檢署各轄區分署，或至防檢署官網的網購宣導專區查詢。

防檢署表示，依植物防疫檢疫法第17條規定，無論採何種方式輸入植物檢疫物，均應向防檢署申請檢疫，防範產品可能夾帶光肩星天牛、櫟樹猝死病菌及可隨種子傳播的病原等檢疫有害生物傳入台灣。

防檢署指出，境外木製品多透過「快遞貨物」方式輸入，依財政部關務署規定，應以「一般正式進口報單」辦理申報，不得採行簡易申報。

防檢署表示，民眾委託代理人（報關行）辦理報關前，應先確認實際到貨內容與訂購商品是否相符，並確認是否屬應申請植物檢疫項目，再填具紙本委託書或透過關務署實名認證APP「易利委（EZ WAY）」辦理線上委託報關；輸入人（買家）一旦完成委託報關，即須承擔相關違規輸入責任。

防檢署指出，為保護國內農業生產環境，將持續與關務署等邊境查驗機關合作，加強輸入快遞貨物查驗，於「易利委」推播警語，並與相關公會、跨境電商平台及社群媒體建立合作機制，屏蔽高違規風險商品及加註相關警語，防範民眾不慎下單。