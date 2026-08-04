趕快兌獎！ 5-6月期統一發票 18個千萬幸運兒出爐

財政部賦稅署4日下午將公布今年5-6月期統一發票中獎清冊，賦稅署初步統計中獎張數，1,000萬元特別獎中獎號碼為「38548029」，共開出18張，200萬元特獎中獎號碼為「10138845」共22張。

今年5-6月期統一發票中獎號碼已於今年11月25日開獎，1,000萬元中獎號碼為「38548029」，特獎獎金200萬元中獎號碼為「10138845」，頭獎獎金20萬元3組中獎號碼分別為「24121106」、「28589937」、「83663333」。領獎期間自今年8月6日起至今年11月5日止，中獎人請於領獎期間攜帶國民身分證（非本國國籍人士得以護照、居留證或內政部移民署核發入出境許可證等替代）及中獎統一發票，依代發獎金單位公告之兌獎營業時間臨櫃兌領，逾期不得領獎。

財政部提醒，統一發票未依規定載明金額者，不得領獎；統一發票買受人為政府機關、公營事業、公立學校、部隊及營業人者，不得領獎；中三獎(含)以上者，依規定應由發獎單位扣繳20﹪所得稅款；中五獎及雲端發票專屬獎500元（含）以上者，依規定應繳納0.4％印花稅款，但已於財政部電子發票整合服務平台或統一發票兌獎APP設定領獎帳戶兌領獎金者，免繳納印花稅。