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外送族注意！「這5個」防空演習時段foodpanda、Uber Eats暫停服務

聯合報／ 記者黃筱晴／即時報導
Uber Eats將同步配合政府演習時程，在管制期間暫停平台服務。圖／Uber Eats提供
Uber Eats將同步配合政府演習時程，在管制期間暫停平台服務。圖／Uber Eats提供

外送族注意！配合2026年城鎮韌性（防空）演習，兩大外送平台foodpandaUber Eats將依照政府演習時程，於指定區域暫停外送相關服務。其中，foodpanda宣布，自8月7日至8月13日配合各地演習時間，將暫停美食外送、生鮮雜貨、外帶自取及該時段預訂服務，並於演習開始前30分鐘關閉平台，提醒消費者若有用餐需求，務必提前下單，以免影響取餐時間。

foodpanda表示，演習期間外送夥伴也須配合政府相關管制措施，遵守防空演習規範；若因演習導致餐點配送延遲，也請消費者體諒。Uber Eats也將同步配合政府演習時程，在管制期間暫停平台服務。

今年城鎮韌性（防空）演習採分區實施，8月7日上午10時至10時30分為台南市、高雄市、屏東縣；8月10日下午2時30分至3時為台中市、苗栗縣、彰化縣、南投縣、雲林縣、嘉義縣及嘉義市；8月11日下午1時30分至2時為金門縣、澎湖縣；8月12日下午1時30分至2時為花蓮縣、台東縣；8月13日下午2時30分至3時則為宜蘭縣、基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹市及新竹縣。

平台提醒，實際演習內容及管制措施仍以國防部全民防衛動員署公告為準，建議民眾提前規劃用餐及採買時間，避免演習期間無法下單或配送延誤。

因應2026城鎮韌性（防空）演習，8月7日至8月13日期間，foodpanda將於演習區域暫停外送及預定訂單服務。圖／foodpanda提供
因應2026城鎮韌性（防空）演習，8月7日至8月13日期間，foodpanda將於演習區域暫停外送及預定訂單服務。圖／foodpanda提供

foodpanda Uber 外送

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