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探索泰雅獵徑秘境 中市雪山坑步道獲國家卓越建設獎金質獎

聯合報／ 記者游振昇／台中即時報導
台中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程，獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎肯定，圖為步道人口的巨人之手。圖／台中市觀旅局提供
台中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程，獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎肯定，圖為步道人口的巨人之手。圖／台中市觀旅局提供

台中市府觀光旅遊局以「台中市和平區雪山步道環狀線建置工程」，獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎肯定，昨天頒獎典禮受獎，此獎肯定台中市府在永續低碳旅遊、原民文續低碳旅遊、原民文化保存及山林生態維護的成效。

台中市觀旅局長陳美秀表示，「國家卓越建設獎」由社團法人中華民國不動產協進會主辦，為台灣年度建設的最高榮譽。觀旅局近年推動山林觀光時，強調「與自然共生」及「文化傳承」的核心理念，這次能獲獎感謝評審委員與中華民國不動產協進會的肯定。

觀旅局表示，雪山坑登山步道位於台中市和平區桃山部落周邊山區，登山口位於雪山坑林道5.6K及6.4K處，包含既有林道總長約2.4公里，路線高差約120公尺；工程以泰雅族傳統獵徑為基底，採用「低衝擊開發（LID）」與「減法美學」設計策略，秉持低擾動、低耗材概念，全線多以木構造工法建置，利用單軌車進行材料運輸，避免重複開發及山體擾動，重塑泰雅山林地景。步道貫穿全台最大、最原始的「山蘇森林」絕美秘境，更串聯楠樹林、櫸木林及「巨人之手」等豐富亮點，帶給遊客深度多元的山林體驗。

雪山坑步道是自然秘境，更是泰雅文化的重要載體。工程規劃邀請部落智囊與耆老參與，並在步道系統中導入泰雅族語導引標示，將原民傳統智慧進行地景轉譯；未來將持續推廣具在地文化特色與生態價值的深度遊程，結合地方產業創造共榮發展，打造兼具文化深度與生態永續的全國級旅遊新亮點。

觀旅局提醒，受近期連日降雨及颱風影響，前往雪山坑登山步道的產業道路部分路段發生邊坡坍方與落石狀況，造成聯外道路受阻。為保障民眾生命財產安全，市府與和平區公所已啟動應變機制並設置路障與防護管制，雪山坑步道及「巨人之手」等周邊景點目前暫不開放通行，呼籲遊客近期切勿冒險前往或擅闖管制區域，市府將視邊坡穩定狀況、確認安全無虞後另行公告開放時間。

台中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程，獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎肯定，圖為步道繩索橋。圖／台中市觀旅局提供
台中市和平區雪山坑步道環狀線建置工程，獲2026國家卓越建設獎「最佳環境文化類」金質獎肯定，圖為步道繩索橋。圖／台中市觀旅局提供

台中和平雪山坑步道，貫穿全台最大、最原始的「山蘇森林」。圖／台中市觀旅局提供
台中和平雪山坑步道，貫穿全台最大、最原始的「山蘇森林」。圖／台中市觀旅局提供

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