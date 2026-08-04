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白海豚颱風會轉彎？ 賈新興：周四起襲沖繩 後期路徑變化大

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風會轉彎？台灣整合防災工程技術顧問公司總監賈新興今天在臉書及YouTube頻道「Hsin-HsingChia」表示，到日本沖繩旅遊要非常注意颱風動態，各預報路徑一致於周四至周六影響琉球群島的機率高，後期路徑變化大。周六至周日，山東半島至日韓上空太平洋高壓勢力以及北方槽線是關鍵。天氣高溫悶熱，午後局部短暫雨。下周一起至下周四，受偏強西南季風影響，台南以南有陣雨，降雨時間長。

逐日天氣趨勢，他說，明天，午後新竹以南及宜蘭有零星短暫雨。周四，台中以北及南投有零星短暫雨，午後各地有局部短暫雨。周五，西半部及南投有零星短暫雨，午後各地山區及高屏有零星短暫雨。周六，除花東有零星短暫雨外，其它地區有局部短暫雨。周日，台南以南有短暫雨，台中以南山區及苗栗以北易有局部短暫雨。

賈新興表示，下周一至下周四，受偏強西南季風影響，台南以南有陣雨，其中下周一至下周二，午後各地有零星短暫雨，下周三午後各地山區及宜花東有局部短暫雨，其它地區亦有零星短暫雨，下周四午後各地有局部短暫雨。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書

白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書
白海豚颱風路徑預測。圖／取自賈新興臉書

沖繩 賈新興 颱風

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