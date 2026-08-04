受刑人做的產品能買嗎？監所員工揭品質關鍵：流程很難亂來

為了讓受刑人學習一技之長或籌措犯罪被害人補償金，不少矯正機關紛紛推出自營自製產品。一名監所員工發文，表示有些人會擔心受刑人在監所自營產品裡「加料」，他分享監所工場的運作模式，指出受刑人若進入熱門工場，每月勞作金可比一般工場高出數倍，所以都相當珍惜工作機會，不敢輕易違規。

一名在監所工作的網友在Threads發文，表示有一些網友對監所販賣的產品不放心，擔心受刑人會在產品中「亂加料」。他其實也能理解這種疑慮，但從自己身處其中的角度來看，亂加料的機率並不高，主要有四個原因。

第一是每個製作場所都有管理人員，很嚴格的盯著製作流程，且如果做保養品還要穿工作服，受刑人全身被衣服包裹住，不會有什麼機會亂加料。

第二，負責製作產品的受刑人都會經過挑選，只有性格比較穩定的人才能進來工作，藉此確保產品品質。第三，受刑人們對購買產品的客人無冤無仇，沒有必要做這種事。最後就是「錢」，受刑人只要能進入自營產品工場工作，每月的勞作金比一般工場多十倍以上，甚至能領到上萬元，每個受刑人都不想放過領高薪的機會。

原PO分享兩則案例，有位家境不好的烘焙工場受刑人，自從到了工場工作後，不靠家裡寄錢來就能維持生活；另一個在保養品工場工作的受刑人，甚至能寄錢回家，幫助家裡。此外，如果被發現在工場亂搞，立刻就會被踢回一般工場，所以受刑人都很珍惜工作機會。

原PO指出，監所自營的產品近幾年受到外界矚目，收入不僅會給受刑人當作勞作金，也會當成犯罪被害人的補償金，因此買監所的產品也是在做一件善事，推薦大家買買看各監所的特色產品。

此文一出，有網友提及，很多監所賣的產品原物料比外面的好很多，因為單從人力成本來看，監所的確更加便宜，幾乎沒有管銷成本、更沒有店租的問題，他買過某監所的精華液，非常好用，給朋友試用也獲得一致好評。

還有網友推薦各個監所的特色產品，台北監獄是辣味豆干、姑姑好湯與藥燉排骨，台南監獄是貝果、六甲乾拌麵，雲林監獄是黑豆醬油，台中監獄販售狀元糕與巧克力，苗栗看守所則賣水餃，高雄監獄賣飛魚卵香腸。

除了上述提到的產品外，苗栗看守所的客家肉粽也是端午節熱銷商品，一名參與製作的收容人表示包粽子的過程需要極大的耐心，從洗葉、炒料到紮繩，每一道工序都不能馬虎，看著訂單這麼多，雖然累，但心裡很踏實。