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桃機接送區限時3分鐘！司機曝「綽綽有餘」關鍵：別讓車等人

聯合新聞網／ 綜合報導
一名司機指出接機的正確觀念應該是「人等車，不是車等人」。圖為桃機接送區。 聯合報系資料照
一名司機指出接機的正確觀念應該是「人等車，不是車等人」。圖為桃機接送區。 聯合報系資料照

桃園機場從8月開始實施停車科技執法，如果車輛於接機會面點靜止超過3分鐘將被開罰。一名提供租賃車接送服務的司機發文，指出接機的正確觀念應該是「人等車，不是車等人」，建議旅客通關、領完行李並抵達約定地點後，再通知司機前來接送，才能快速完成上下車的動作。對此，不少網友認同司機的觀點，認為只要掌握流程，3分鐘其實相當充裕。

為了解決航廈前違規停車及交通壅塞問題，桃機自8月起引進「科技執法」系統，針對第一航廈13至23號會面點，以及第二航廈21至29號、31至33號會面點，接機車輛只要靜止超過3分鐘，便會遭到拍照、錄影蒐證，違者可處新台幣600元至1200元罰鍰。

一名提供租賃車服務的司機在Threads發文，表示很多人抱怨3分鐘接送的時間太短，但如果人提早在會面點等車、車一到立刻上車走人的話，3分鐘的時間其實綽綽有餘，反而是那些明明人沒出來，卻提早將車停在會面點的人，其實已經影響到其他旅客的權益了。

發文司機指出，對於全職司機來說，規定車輛靜止3分鐘以上開罰沒有什麼問題，他的習慣是請客人到了指定地點再打電話給他，客人看到車輛後，就直接請客人上車，他自己則幫忙把行李抬上車；但很多人的習慣是在旁邊看司機搬完行李後才上車，甚至還有人在接送區抱來抱去，這都拉長了接送時間。司機最後強調，接送區就是「上下人客」的地方，3分鐘限時很合理。

此文一出，不少網友認同該司機的觀點，認為3分鐘上下車很充裕了，「那些愛投機取巧的人給他30分鐘到1小時都會嫌不夠」、「本來就是人等車，我自己飛到國外也是領完行李打電話給司機才把車開過來啊」、「其實講真的只要客到點車到位，上行李上客人不用3分鐘」。

還有網友建議，應該把3分鐘的時間拉長到5分鐘，因為如果有旅客行動不便或人數很多的話，需要更多時間上車，但為了防止人們提前「卡位」，還是要用科技執法作為輔助，且不只是桃機，松山機場也需要。

另有網友提及，如果要「車等人」的話應該去停車場，機場的接送區是「人等車」，不僅是機場，台中高鐵站也時常出現塞車的狀況，無論是旅客還是司機都應該知道正確的接送習慣，才不會造成交通壅塞。

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