白海豚亂父親節？ 專家曝2大關鍵影響颱風路徑 1情況在家門口緊急轉彎

白海豚颱風預報的趨勢變化，仍有不確定性。天氣風險公司資深顧問吳聖宇在臉書粉專「天氣職人-吳聖宇」表示，現在關注的關鍵點大概有2個，其一是到周五之前颱風的移動速度，其二是周六至周日大陸東北到日本海一帶西風槽東移對於太平洋高壓影響的程度。

這段期間日本附近的太平洋高壓勢力仍強，吳聖宇說，加上颱風南側會有原先的熱帶性低氣壓TD-15被納入的過程，理論上颱風速度會很快，方向也會偏西。沒有意外的話，周五應該就要來到琉球那霸附近，如果速度更快的話，甚至已經要越過那霸開始進入東海海域，也就是颱風速度愈快，就可能會衝到愈西邊的位置。

至於西風槽東移對於太平洋高壓影響的程度，吳聖宇表示，不論傳統物理模式或是AI調整模式，都有這樣情況，但是對於高壓東退的程度就有比較大的落差。如果高壓退得多，在周六至周日之間颱風就會先放慢，然後再逐漸大角度北轉，趨向長江口或以北區域，對台灣來說就是在家門口緊急轉彎，影響程度會稍微小一些。

相對的，如果高壓退得少，吳聖宇表示，甚至槽後暖脊很快的東移疊加上來，颱風就可能會繼續保持相對比較西北西的路徑趨向浙江沿海，對台灣的風雨影響程度會比較大。

他說，有趣的是，這次不論是傳統物理模式或AI調整模式，彼此陣營內都是不一致的狀態，系集模式普遍都呈現過了琉球群島後就開花的狀態，也更增加預報的不確定性跟困難度。

另一個也需要注意的變數，他說，是當白海豚颱風周六至周日來到東海時，部分預報有看到海南島到南海北部還有另一個季風低壓擾動可能逐漸跟它要合併，這種情況會不會讓颱風往西偏的機會增加，值得注意。

周六就是父親節，不少民眾安排活動，吳聖宇表示，目前白海豚對台灣的影響程度還沒辦法確定，預報尚未能看到明確的趨勢，但是從明天以後颱風外圍的北風就會開始影響台灣天氣，周末應該會是影響最明顯的時間點。由於這颱風靠近台灣時範圍不小，即使颱風北轉的角度大，外圍環流仍會影響台灣天氣。就算最後颱風沒有很靠近，帶來風雨的情況可能避免不了。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。