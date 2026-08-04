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中颱白海豚後期路徑嚴重分歧 周五穿越沖繩後減速 最快這時才明朗

聯合報／ 記者楊德宜／台北即時報導
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專
白海豚颱風路徑潛勢預報。圖／取自「台灣颱風論壇｜天氣特急」臉書粉專

白海豚颱風後期路徑依然分歧，根據中央氣象署資料，今天凌晨2時颱風中心距離台灣2280公里，民間氣象粉專「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，目前維持中度颱風中段班的規模，暴風圈相當廣泛。白海豚逐漸由日韓上空的副熱帶高壓接手導引，開始往正西方向移動，周五穿越日本沖繩後，移動速度會明顯放慢，周六將是關鍵轉折點。

「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，根據AI模式，若高壓減弱，颱風將會大角度北轉，朝中國華東沿岸、韓國一帶前進，對台灣影響相對較小。根據傳統模式看法，若高壓續強，颱風將會繼續往西移動，通過台灣北部外海或東海後，進入中國浙江、福建一帶。目前各模式預報看法依然嚴重分歧，不確定性非常高。

對台灣天氣影響程度，「台灣颱風論壇｜天氣特急」表示，仍須視颱風實際路徑而定，不同走法，天氣差異甚大

最快明天之後才會逐漸明朗。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。

沖繩 白海豚 穿越

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