【專家之眼】誰該為果價懸崖式下跌負責？

近來不只台灣，愈來愈多的水果盛產國家，也陸續遭遇出口價格及數量暴跌衝擊，在國際市場上頻頻受阻。儘管政府習慣將原因歸於供過於求、外銷市場過度集中，並將責任歸責於農民搶（盲）種，或進口國蓄意操弄，但實非全貌。若不願面對真相，無法對症下藥，問題永遠無法解決。檢視水果整個產銷供應鏈，可以看出和水果價格暴跌有關者主要有：

一、農民。水果內需不暢，外銷受阻等問題的源頭多半出現在農場端，除了短期內技術及經驗不足卻大量搶種外，部分農民為增加產量、搶早上市而過度使用農藥，甚至使用已遭禁的化學藥劑；導致產量雖暴增，卻因檢驗量能不足導致品質難以把關，外銷反而受阻，果農收益嚴重受損。受創後往往會選擇縮減下一季種植面積，致落入「蛛網理論」陷阱，引爆「果賤傷農」之慘況。

二、政府。在農業產銷和發展上，政府一向扮演重要角色，自然責無旁貸，國內外皆然。例如，韓國麝香葡萄在高售價、出口前景及市場熱潮帶動下，迅速取代傳統品種，成為韓國葡萄產業主力；在預期產量快速增加之際，政府本應建立「品種供需調控、採收時機管理、分級制度及嚴格品質認證」等機制，並防止未符合標準的麝香葡萄進入市場，以維持市場信譽，政府卻將重心放在提供果農設施補助並鼓勵農民擴大種植。面對中國當地栽培面積遠超韓國，政府亦沒有建立預警機制，終導致韓國生產的麝香葡萄陷入價格崩跌的風暴，果農叫苦連天。

三、貿易商。貿易商一向靠「產銷資訊不對稱」從中賺取差價，當國內果農憂心產量過盛，國外進口數量放寬或外銷市場出現變動時，貿易商觸角敏感，常以各種理由壓低水果價格，避免損失，卻推動果價下滑速度。

四、競爭對手。近年來水果國外市場競爭趨向白熱化，許多新興生產國積極搶市瓜分外銷份額，出口競爭也從價格戰轉向品牌、品質和穩定的長期供應，導致原有的市場主導國，面臨嚴重的庫存與滯銷危機。例如，越南種植榴槤由於擁有成本，陸路運輸優勢及且可以全年生產，具穩定供應優勢，搶下中國市場超過40%份額，讓原本約80%榴槤出口到中國的泰國產業陷入危機。

五、進口國（政府、果農、進口商）。由於外銷市場過度集中，缺乏其他出口市場做為緩衝，讓進口國有更大的運作空間，對品質、可追溯性、食品安全和供應鏈穩定性的要求愈來愈高，實施更嚴格的進口檢驗與註冊制度。例如越南火龍果受到中國海關新規與檢驗風暴影響，出口受阻導致價格暴跌，果農陷入嚴重虧損。還有進口國當地果農往往因國內需求殷切且價格高有利可圖，激起種植該水果的意願，產量暴增，導致進口需求急遽萎縮，嚴重影響原供應國銷售和收益；進口商也擁有更靈活的進口調控，獲取更優的利潤。

想要長期穩住水果價格，政府應協助農民，加上貿易商共同努力，建立並落實種植、輸出標準與追溯體系；增加供應鏈各環節的檢驗設施和頻度，提高監管效率；強化國際認證，確保外銷品質與國際競爭力；農民遵守安全用藥，政府落實各項監管工作，以符合進口國要求；不盲目追求規模擴張，同步在種苗繁育、精深加工、冷鏈物流等環節發力，才能有效化解鮮果集中上市的市場風險，增強產業發展應變能力，得以穩住果價。