白海豚颱風眼牆對流重新爆發 到底會不會轉彎 粉專曝3種可能情境

中颱白海豚是暴風圈十分寬廣的颱風。民間氣象粉專「觀氣象看天氣」表示，風切比預期降低的速度稍快，較舒適、低風切的環境之下，可能有助於加速白海豚在第4次眼牆置換的速度。

「觀氣象看天氣」表示，目前白海豚眼牆附近已經可以看到對流明顯再次活躍的情況，今天雖乾空氣仍在，但在季風槽內與熱帶擾動整併的過程也會逐漸獲得水氣，此情況會獲得改善。目前所處環境下的OHC海水熱含量仍有所不足，是對於強度較為不利的因素。

至於白海豚颱風到底會不會轉彎？「觀氣象看天氣」表示，周五以後，預期副高受西風槽影響，也有機會逐漸東退，給予白海豚北轉的空間。不論AI模式或傳統模式，還有歧見。環境較為複雜，到底會登陸中國後才北轉？或是在那霸就北轉？或因低壓槽內與其他擾動較為複雜的互動，往西南打轉後再北轉？還有很大變數。

「觀氣象看天氣」表示，至少可以確定在白海豚廣大的環流下，從周四起台灣附近海域就會增大，周五至周日台灣附近天氣可能會轉趨不穩定。至於會多不穩定，就要看白海豚颱風多接近。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。