盛夏今酷熱飆高溫 吳德榮：白海豚維持大型中颱 路徑天女散花待觀察

正值盛夏，各地天氣高溫炎熱，中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮今天在「氣象應用推廣基金會」的「洩天機教室」專欄表示，今、明兩天太平洋高壓影響，大氣穩定，各地晴熱，午後中南部山區偶有局部陣雨。今天北部24至37度、中部24至36度、南部23至36度、東部22至35度。

至於白海豚颱風的發展和未來動向，他說，今年第13號颱風白海豚緩慢減弱中，仍維持大型中颱。未來4天偏西進行，通過琉球附近，第5天進入東海南部，漸轉西北西、移速減慢，不確定性增大。

歐洲（ECMWF）模式系集模擬顯示，4天之後的各別模擬路徑，因其北方高壓減弱的速度不同，造成持續西進的趨勢有差異，北偏的力道亦不同，而呈現如天女散花一般的分散度。吳德榮說，而其北偏的位置愈遠、角度愈大，則對台灣的影響愈減輕，為未來幾天的觀察重點。

周六就是父親節，吳德榮表示，周四台灣附近轉東北風，迎風面的北部地區偶有局部短暫雨、午後山區有局部雷陣雨、影響部分平地。周五至周日白海豚颱風環流通過北部海面、進入大陸；受其外圍掠過，周五北部及中南部將轉為有局部短暫陣雨的天氣，周六、周日西半部雨勢有加大機率，略轉涼，東半部因過山沉降，有極端高溫出現的機率，各地皆應注意強陣風。

他說，下周一至下周四白海豚颱風遠離，台灣轉西南風，迎風面西南部有局部陣雨或雷雨；其他各地晴朗炎熱、北部及東南部慎防極高溫，因大氣不穩定，西半部午後有局部雷陣雨的機率。

※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。