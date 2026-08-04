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父親節是關鍵轉折點 專家：白海豚將大角度北轉 對台影響風浪大於降雨
白海豚颱風目前是中度颱風，氣象專家林得恩今天在「林老師氣象站」臉書粉專表示，根據Google AI（FNV3）最新系集數值預報顯示，未來白海豚颱風的運動軌跡，將逐漸由西轉向西北西，並於周六大角度北轉，循著環境駛流場的導引，經中國華中地區外緣，朝韓國方向繼續前進。
周六父親節，不少民眾已經安排活動。颱風是否影響父親節天氣？他說，若走這條預測路徑，對台灣天氣的影響，風浪將會大於降雨，尤其是北部及東北部地區且影響時間縮短。
由於環境條件一再調整，林得恩表示，也使得影響白海豚運動路徑的變化程度增大、增多。周五開始，太平洋高壓開始東退，白海豚很乖巧地循著其西南側至西側外圍繼續前進。也因為如此，自周五開始，白海豚颱風的移動速度會明顯放慢，周六是關鍵轉折點。
目前評估，周五、周六台灣附近風力開始增強，各海面平均風增強到5至7級，陣風增強至8至9級以上；浪高方面，明天浪高增大，北部、東半部及巴士海峽海面浪高1.5至2.5公尺，周四起，台灣海峽外皆可增大到3公尺以上，海上活動應避免。
※以上言論僅供學術討論之用，氣象預報應以中央氣象署為準。
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