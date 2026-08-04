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健康主題館／烈日曝曬 防「光害性角膜炎」熱傷害

聯合報／ 記者廖靜清／台北報導
全台各地高溫炎熱，醫師提醒，民眾應注意防曬、多補充水，過度曝曬小心「光害性角膜炎」。 聯合報系資料照
全台各地高溫炎熱，醫師提醒，民眾應注意防曬、多補充水，過度曝曬小心「光害性角膜炎」。 聯合報系資料照

全台各地高溫炎熱，衛福部最新統計，7月因「熱傷害」就診人次高達804人次，遠遠超過去年7月的683人次。國健署提醒，民眾應慎防酷暑引發熱傷害，減少非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分，更要小心「光害性角膜炎」上身。

紫外線傷眼角膜 外出應戴太陽眼鏡

夏季熱浪來襲，不僅要預防中暑、熱痙攣、中熱衰竭等熱傷害發生，也不可輕忽眼睛被紫外線「曬傷」。台安醫院眼科主治醫師林怡汝指出，夏天眼睛易遭紫外線傷害外，長時間待在冷氣房、吹空調、緊盯電腦與手機，也容易讓乾眼症惡化。若出現眼睛刺痛、流淚、畏光、視力模糊，甚至半夜痛醒、眼睛睜不開，可能罹患「光害性角膜炎」。

林怡汝表示，夏季上午10點至下午3點是紫外線最強時段，外出應配戴太陽眼鏡，建議優先選擇有完整抗UV功能的鏡片，鏡片顏色以灰色、咖啡色、褐色等自然色系較佳，不建議選擇藍色鏡片，以免增加藍光穿透比例。

發炎有延遲性 常深夜突然劇烈疼痛

眼睛曬傷不會立即出現症狀，林怡汝說，紫外線傷害角膜後，發炎反應具有延遲性，許多人白天曝曬後僅覺得眼睛乾澀、不舒服，到了深夜才突然劇烈疼痛、流淚、畏光，甚至眼睛完全睜不開，這是俗稱「雪盲症」或「光照性角膜炎」的典型表現。

林怡汝舉例，滑雪時因雪地反射大量紫外線，易發生雪盲症。夏天到海邊、戲水、登山，甚至大樓玻璃帷幕、柏油路面反光，同樣增加紫外線曝曬風險。

除了防曬，乾眼症問題必須重視。林怡汝表示，天氣炎熱讓人長時間待在冷氣房，空調持續運轉會加速淚液蒸發，加上戶外流汗導致身體缺水，回到室內又長時間盯著電腦、手機，眼睛容易乾澀、刺痛，甚至一早起床就覺得眼睛睜不太開。

若眼睛乾澀不適，林怡汝建議，可適度使用人工淚液補充水分，搭配溫熱毛巾熱敷，改善眼表保濕；若需要一天反覆點眼藥水，建議選擇不含防腐劑的單支包裝人工淚液，可減少眼表刺激。若眼睛真的曬傷，應盡快停止曝曬，加強人工淚液保濕，必要時由眼科醫師開立消炎眼藥水或藥膏協助角膜修復，切勿自行揉眼，避免加重傷害。

長者汗腺功能差 小心室內熱傷害

此外，年長者由於汗腺功能較差，屬於體溫調節能力較差的族群，國健署提醒，要注意保持涼爽、勤補水分，避免發生室內熱傷害。

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