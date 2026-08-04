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中研院研究 「益生菌」助珊瑚抗暖化

聯合報／ 記者陳宛茜／台北報導
全球暖化使世界各地珊瑚礁面臨嚴重的白化危機。圖為墾丁海域白化的珊瑚。圖／中央研究院多樣中心研究助理于聖平提供
全球暖化使世界各地珊瑚礁面臨嚴重的白化危機。圖為墾丁海域白化的珊瑚。圖／中央研究院多樣中心研究助理于聖平提供

全球暖化使世界各地珊瑚礁面臨嚴重的白化危機。中研院生物多樣性研究中心特聘研究員湯森林所領導的研究團隊發現，珊瑚共生菌能提升珊瑚面對高溫的耐受能力，減緩高溫壓力造成的生理傷害。研究成果七月發表於「國際微生物生態學會期刊（The ISME Journal）」。

中研院指出，研究團隊透過近十年的研究累積，建立從菌株功能驗證、耐熱實驗、到多體學及單細胞分析的完整證據鏈，不僅證實共生菌具有保護珊瑚的功能，也進一步提出其可能作用機制，為未來發展珊瑚益生菌保育策略奠定重要基礎。

健康珊瑚仰賴體內共生藻進行光合作用，提供主要能量來源。然而，當海水溫度過高時，珊瑚與共生藻間的生理平衡受到破壞，共生藻大量流失，使珊瑚呈現白色。白化後的珊瑚雖尚未死亡，卻因失去主要養分來源而逐漸虛弱，增加疾病感染與死亡風險。因此，如何提升珊瑚面對高溫環境的耐受能力，已成為珊瑚保育與復育研究的重要課題。

湯森林表示，過去常在健康的珊瑚體內發現Endozoicomonas acroporae Acr-14ᵀ菌株（簡稱Acr-14），並從其基因體推測，它可能參與養分循環、抗氧化及協助珊瑚抵抗環境壓力，被認為是維持珊瑚健康的重要共生菌，但一直缺少直接的實驗證據。此一研究的重要突破，是進一步完成直接的關鍵驗證，證實Acr-14可作為幫助珊瑚度過高溫逆境的益生菌。

湯森林指出，研究起點可追溯至與國立高雄科技大學教授陳文明的合作，成功自珊瑚分離出Acr-14。研究團隊再透過比較基因體、生化、生態分析，發現Acr-14具有高度抗氧化能力，可能具備協助珊瑚抗熱逆境的能力。最後突破珊瑚共生菌不易分離培養並重新導入珊瑚體內的挑戰，證實Acr-14能提升珊瑚的耐熱能力。

珊瑚 暖化 中研院 高溫

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