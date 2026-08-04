農民籲研擬農退儲金退場機制 學者促檢討老農津貼

農民退休儲金的主要目的是建立農民退休保障制度、補足老農津貼的不足，以及照顧農民晚年生活，但審計部報告指出，有七成農民未提繳農民退休儲金。有農民表示，勞保、健保等都已能取代現行的老農政策，應研擬農民退休儲金的退場機制。

台大農經系特聘教授兼生農學院副院長張宏浩表示，農退儲金政策立意良善，但調高政府負擔比等於加大政府補貼力道，老農津貼又一再調漲，農退儲金為提高誘因，補貼也要一併加大，已牴觸當初由政府和農民等比例提繳的宗旨，想提高農退儲金覆蓋比，應把老農津貼納入一併檢討。

陳李農改團隊執行長李武忠表示，許多農民未提繳農退儲金，農業部應該深入了解原因，或許協助農民營銷才是真正要解決的問題，呼籲政府應有統合機構，追蹤審計部對各部會提出的意見是否有改善。

有農民表示，農退儲金早該併入勞保討論，加上農民保險也能被健保取代，農民人數又持續縮減，預算應投入在更需要的農業政策上，農退儲金應研擬退場機制。