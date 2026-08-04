審計部報告 7成農民未提繳農退儲金

聯合報／ 記者李柏澔／台北報導
農民退休儲金上路五年，本意是想讓農民在六十五歲享有雙層退休保障，但至今有高達七成農民未提繳農民退休儲金。記者葉信菉／攝影
農民退休儲金上路五年，本意是想讓農民在六十五歲享有雙層退休保障，但至今有高達七成農民未提繳農民退休儲金。記者葉信菉／攝影

政府為鼓勵農民儲蓄養老，農民退休儲金制度於二○二一年上路，參考勞退個人專戶制，由農民與政府按月共同提繳，並配合老年農民福利津貼等給付搭配領取，讓農民在六十五歲後享有雙層退休保障。但根據審計部最新公布的審核報告指出，高達七成農民未提繳農民退休儲金，要求農業部加強宣導與改善。

農退儲金開辦時，農民與政府的負擔比率為各百分之五十，以去年公告的每月最低工資兩萬八五九○元為例，農民若選擇提繳比率百分之十，每月共同提繳金額為五七一八元，農民與政府各負擔二八五九元。

但審計部指出，今年截至二月底的農保在保人清冊發現，未滿六十五歲農保被保險人計廿九萬五六八○人，未提繳農民退休儲金者廿萬七五六五人，約占百分之七十點二，要求農業部應研擬改善措施，以提升農民提繳退休儲金的意願。

為提高農民參與意願，立法院會今年初才三讀通過農民退休儲金條例修正案，農民與政府負擔比從過去各半改為百分之四十與百分之六十，農民負擔更少，若農民提繳年資達卅年，新制上路後可少繳卅三萬元，追溯自今年元旦起適用。

另為擴大照顧對象，農退儲金打破過去僅限農保被保險人才能提繳農退儲金的限制，自今年八月起，參加勞保、國保的實際從農者也可自願提繳農退儲金。這樣就能進一步擴大覆蓋率？外界感到存疑。

審計部報告也指出，部分農保被保險人參加小地主大專業農輔導計畫，將加保的農地出租，卻仍以該農地參加農保，經農業部查處，不符合加保資格者計二六七六人；另發現部分農保被保險人實際可自行耕作農地面積未達法定標準，不符合加保資格者計三一八三人。

農業部表示，會持續與地方政府、農會加強宣導農民退休儲金制度，並鼓勵農會受理農民申請參加農保時，一併輔導其提繳農民退休儲金。也將加強宣導農保資格注意事項，積極辦理農保資格審查，防止不符加保資格者侵蝕農保資源。

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