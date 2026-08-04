聽新聞
0:00 / 0:00

健康你我他／猛嗑海鮮椰子水 腹痛腹瀉送急診

聯合報／ 文／接輿（高市三民）
美食當前，也要懂得節制。圖／接輿提供
美食當前，也要懂得節制。圖／接輿提供

那一年，舅舅揪團到泰國旅遊。媽媽早就聽聞泰國的椰子水好喝、海鮮好吃，因此報名參加，我成了媽媽的旅伴。

媽媽向來愛喝椰子水、吃海鮮，但她的腸胃並不強健。出發前，家人一再叮嚀她，再好吃也要適可而止。媽媽頻頻點頭應好，我知道那是敷衍，但心想有我盯著，應該不至於出什麼狀況。

到了泰國，媽媽每天大啖螃蟹、蝦子，椰子水更是一顆接一顆喝。我不斷提醒她節制，舅舅們卻說難得出國，應該盡情享受，我就沒再堅持。沒想到，不久後媽媽、舅舅和表弟相繼出現腹痛、腹瀉症狀，導遊立刻送三人到醫院急診，再趕回照顧其他團員，只留下我陪伴他們。

這是我第一次獨自在國外醫院處理突發狀況。面對語言不通的醫護人員，我只能用簡單英文和比手畫腳說明病情。幸好醫師經驗豐富，很快完成診斷，安排打點滴治療。休息後，三人的情況逐漸好轉，順利出院。經過這次教訓，媽媽再看到椰子水和海鮮時，都會笑著說：「看看就好。」

旅行雖然要品嘗當地美食，但更要懂得節制。陌生的飲食、水土和衛生環境都可能影響身體，一旦生病，不僅自己受苦，也拖累同行旅伴，甚至影響整趟旅程。旅行固然是享受，但也是一種自我管理。懂得節制，才能把美食留在味蕾，把風景留在心裡，而不是把病痛帶回家。

腹痛 旅遊 急診 健康

延伸閱讀

暴食後喝「後悔水」能減脂？ 營養師親吐真相示警：3類人切勿跟風

暑假育兒好孤單…談暑假是孩子的歡樂時光 卻是夫妻關係的修羅場

不一定要癌症或重病！「老衰」也能申請居家安寧：6指標一定要懂

煮菜加「1調味料」才有媽媽的味道？ 過來人點頭：不放少一味

相關新聞

血汗司機！公車駕駛 職場高壓難找新人

北市公車乘客投訴案去年多達八三一五件，五年增幅近五成，司機報警件數三年來更飆升十倍，多是乘客滋事或攻擊駕駛，議員指出，「長工時、高投訴、高壓力」三大壓力疊加，公車司機缺工問題持續，許多年輕人根本不踏入這行業。

觀光逆差增 台人去年出國支出首破兆元

疫後出國熱潮不減，去年國人出國達一八九四萬四四三六人次，總支出首度破兆元大關，較前年成長百分之十一點九三，每人每次平均支出為五萬五二八八元；但去年來台旅客僅八五七萬四五四七人次，出入境觀光逆差高達一○三六萬九八八九人次。

審計部報告 7成農民未提繳農退儲金

政府為鼓勵農民儲蓄養老，農民退休儲金制度於二○二一年上路，參考勞退個人專戶制，由農民與政府按月共同提繳，並配合老年農民福利津貼等給付搭配領取，讓農民在六十五歲後享有雙層退休保障。但根據審計部最新公布的審核報告指出，高達七成農民未提繳農民退休儲金，要求農業部加強宣導與改善。

高醫大「顯微手術工作坊」 讓訓練像電玩

顯微重建手術曾為「台灣醫界之光」，但近十年來面臨人才流失危機。高雄醫學大學舉辦「顯微手術工作坊」，首度導入3D顯微鏡，預計年底將導入AI評分系統，打破過往生硬的培訓框架，電玩般訓練寓教於樂，希望高中生、醫學生獲得啟發，為台灣顯微外科尋找下一代接班人。

健康你我他／猛嗑海鮮椰子水 腹痛腹瀉送急診

那一年，舅舅揪團到泰國旅遊。媽媽早就聽聞泰國的椰子水好喝、海鮮好吃，因此報名參加，我成了媽媽的旅伴。

健康主題館／烈日曝曬 防「光害性角膜炎」熱傷害

全台各地高溫炎熱，衛福部最新統計，7月因「熱傷害」就診人次高達804人次，遠遠超過去年7月的683人次。國健署提醒，民眾應慎防酷暑引發熱傷害，減少非必要的戶外活動、勞動及運動，注意防曬、多補充水分，更要小心「光害性角膜炎」上身。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。