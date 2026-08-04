健康你我他／猛嗑海鮮椰子水 腹痛腹瀉送急診

那一年，舅舅揪團到泰國旅遊。媽媽早就聽聞泰國的椰子水好喝、海鮮好吃，因此報名參加，我成了媽媽的旅伴。

媽媽向來愛喝椰子水、吃海鮮，但她的腸胃並不強健。出發前，家人一再叮嚀她，再好吃也要適可而止。媽媽頻頻點頭應好，我知道那是敷衍，但心想有我盯著，應該不至於出什麼狀況。

到了泰國，媽媽每天大啖螃蟹、蝦子，椰子水更是一顆接一顆喝。我不斷提醒她節制，舅舅們卻說難得出國，應該盡情享受，我就沒再堅持。沒想到，不久後媽媽、舅舅和表弟相繼出現腹痛、腹瀉症狀，導遊立刻送三人到醫院急診，再趕回照顧其他團員，只留下我陪伴他們。

這是我第一次獨自在國外醫院處理突發狀況。面對語言不通的醫護人員，我只能用簡單英文和比手畫腳說明病情。幸好醫師經驗豐富，很快完成診斷，安排打點滴治療。休息後，三人的情況逐漸好轉，順利出院。經過這次教訓，媽媽再看到椰子水和海鮮時，都會笑著說：「看看就好。」

旅行雖然要品嘗當地美食，但更要懂得節制。陌生的飲食、水土和衛生環境都可能影響身體，一旦生病，不僅自己受苦，也拖累同行旅伴，甚至影響整趟旅程。旅行固然是享受，但也是一種自我管理。懂得節制，才能把美食留在味蕾，把風景留在心裡，而不是把病痛帶回家。