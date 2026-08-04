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航空燃油附加費再漲 長程增210元

聯合報／ 記者胡瑞玲／台北報導

近期航空燃油價格上漲，國籍航空公司國際航線客運燃油附加費將自九日起調漲，短程航線調漲為卅美元（約新台幣九六九元），長程航線調漲為七八美元（約新台幣二五二○元），等於每人出國費用增加新台幣二一○元。

為適度維護消費者權益，全球絕大部分航空公司針對國際航線，都以收取燃油附加費方式因應。我國自二○○四年訂出統一公式，每個月初就中油公告的國際航空燃油牌價加以檢視。

民航局表示，據中油昨日公告的國際航線航空燃油價格，由每桶一三三點二九元調漲為一四七點五七美元，國籍航空公司的國際航線客運燃油附加費短程航線，由廿七點五美元調漲為卅美元（約新台幣九六九元），長程航線由七一點五美元調漲為七八美元（約新台幣二五二○元），本月九日起生效。

中油 航空公司 航線

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